El Tribunal le dio por ganado el partido a Deportivo Madryn

Tomó una decisión sobre el partido, que iba 1-0 en favor de Gimnasia de Jujuy cuando el árbitro lo suspendió por presuntas amenazas. En su fallo, le dieron por ganado el partido al “Aurinegro” por 3-0.

El Tribunal de Disciplina de Asociación del Fútbol Argentino (AFA) publicó este lunes el fallo del partido entre Gimnasia y Esgrima de Jujuy y Deportivo Madryn, que fue suspendido tras disputarse el primer tiempo, correspondiente a la ida de cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional, porque el árbitro Lucas Comesaña decidió no reanudar el juego por presuntas amenazas.

El conjunto local y los dirigidos por Leandro Gracián se fueron al descanso, pero el partido no continuó debido a que el juez denunció haber sido amenazado por dirigentes de Gimnasia.

Durante la primera etapa hubo tensión por una jugada polémica en la que Comesaña no sancionó un posible penal para el local por mano dentro del área. Además, Matías Noble fue expulsado en el equipo jujeño a los 47 minutos.

Una semana después de lo ocurrido, el Tribunal de Disciplina de AFA tomó una decisión sobre el partido, que iba 1-0 en favor de Gimnasia cuando se suspendió.

En su fallo, le dieron por ganado el partido a Deportivo Madryn por 3-0, remarcando que se apoyaron en el informe publicado por el árbitro Comesaña.

Con este panorama, Gimnasia de Jujuy está 0-3 abajo en el global y deberá afrontar el juego de vuelta, pactado para este domingo desde las 16 en el “Abel Sastre”, con la misión de remontar este marcador.