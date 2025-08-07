El TyPAC encara la 2° fecha del Patagónico Femenino

Serán cinco las representantes del Tiro y Pelota Auto Club en el certamen que se desarrollará del 15 al 17 de este mes en Río Colorado.

Cinco deportistas del Tiro y Pelota Auto Club (TyPAC) estarán compitiendo en el 4º Torneo Patagónico Femenino de Pelota Paleta en Río Colorado, Río Negro. La competencia, que se desarrollará los días 15, 16 y 17 de agosto, corresponde a la 2da fecha del circuito y es organizada por el Club Atlético Río Colorado.

Además de las comodorenses, en el certamen jugarán parejas de Río Negro, Neuquén, La Pampa y provincia de Buenos Aires. Cabe resaltar que, se disputará en cuatro categorías: Núcleo A y B, y Goma A y B.

La institución local tendrá a dos parejas participando: Eve Hidalgo/Paola Ferrada (categoría Goma A), y Luisa Villarroel/Analía Cepeda (cat. Goma B).

A su vez, también estará Augusta Alves, quien con 12 años será la jugadora más joven del torneo y hará pareja con una chica de Luis Beltrán en Goma A. La comodorense es una promesa de la pelota paleta y, gracias a una enorme actuación en el Campeonato Argentino, ya fue convocada para entrenar con la Selección Argentina en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD).

Desde el TyPAC agradecen a Hernán Martínez y Comodoro Deportes por el constante acompañamiento y por la colaboración para concretar el viaje a la localidad rionegrina.