El United lo dio vuelta y eliminó al Barcelona

Manchester United de Inglaterra le ganó este jueves a Barcelona de España por 2-1 en el partido de vuelta de los 16vos. de final de la UEFA Europa League. El equipo de Erik Ten Hag se llevó la serie por 4-3 y se metió en los octavos para soñar con repetir la consagración en el torneo.

La primera ocasión de peligro cayó a los dos minutos ante un buen pase al vacío de Casemiro que Bruno Fernandes recibió sobre el sector derecho del área. El portugués no demoró en rematar, pero su disparo impactó en el cuerpo de Marc-André Ter Stegen.

Pese a que los primeros instantes del encuentro fueron levemente favorables al local, en una de las primeras aproximaciones de peligro para la visita, Fernandes volvió a tomar protagonismo al agarrar innecesariamente a Alejandro Baldé ante un centro rechazado que parecía alejarse del área sobre el cuarto de hora.

Si bien no fue un agarrón con una intensidad tal para derribar al rival, el contacto lo delató y el árbitro no dudó en cobrar penal. Robert Lewandowski ejecutó desde los doce pasos y concretó con un potente remate al palo derecho que David De Gea no pudo detener pese a haber palmeado la pelota.

Pasados los 20 minutos, Fernandes volvió a colarse desde la derecha ante un centro frontal de Luke Shaw desde la izquierda, pero su remate fue mordido y no logró siquiera poner a prueba al arquero alemán.

Luego de la media hora cumplida, Fred soltó un sorpresivo disparo desde el borde derecho del área al recibir un cambio de frente y fue una pelota flotada que, por poco, se fue por encima del travesaño.

Raphinha tuvo una chance desde fuera del área tras una buena devolución de Sergi Roberto y su disparo se fue muy elevado. Sin embargo, la última de la primera parte fue para el mismo Roberto luego de un error en la salida de De Gea. Para su suerte, Casemiro evitó su remate a tiempo con un gran corte.

Con el inicio del complemento, fue Manchester quien aprovechó una mala salida desde el fondo y Bruno Fernandes soltó un pase horizontal hacia el frente del área para la llegada de Fred. El volante brasileño soltó un potente remate esquinado que ingresó al arco pegado al palo izquierdo para asentar el empate.

Instantes más tarde, Aaron Wan Bissaka encontró a Antony, quien entró por Wout Weghorst, con un buen pase largo que permitió al brasileño buscar el mano a mano, pero Andreas Christensen supo incomodarlo para que su remate vaya mal direccionado y esa oportunidad termine en saque de arco.

Pasados los 60 minutos, De Gea tuvo una gran atajada ante un centro de De Jong desde la derecha para la proyección y el cabezazo de Jules Koundé. En la siguiente jugada, tras el córner y un par de rechazos, el español volvió a mostrar seguridad ante un disparo de Franck Kessie.

Sobre los 72', una buena combinación sobre la izquierda entre Luke Shaw y Fernandes tras un pase inicial de Lisandro Martínez, permitió el pase del portugués para el igresado Alejandro Garnacho. El joven extremo remató de derecha, pero el disparo rebotó en la defensa, Fred volvió a probar de primera y un nuevo rebote le permitió a Antony cruzar su disparo hacia el palo izquierdo y poner en ventaja al United.

Con el envión del gol, un buen contrataque generado por Garnacho finalizó con un pase al medio que no pudo encontrar a Marcus Rashford para empujarla. De todas formas, en la siguiente jugada, el delantero recibió a las puertas del área y soltó un remate que impactó en la cara externa de la red.

Con un ferreo trabajo en la marca sobre los minutos finales, Manchester supo mantener la ventaja, pero sobre el final del tiempo de adición, Rapahel Varane debió sacar un remate de Lewandowski sobre la línea de gol, para, finalmente, sentenciar el triunfo y también el pase a los octavos de final.