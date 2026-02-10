El "Verde" no pudo con el último de la Liga Próximo

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia sufrió este martes una nueva derrota en la Liga Próximo de básquet. Esta vez, el elenco que conduce Gustavo Sapochnik, con las bajas de Jesús Centeno y Valentino Ayala, cayó en La Banda, ante Olímpico por 88 a 66.
El partido, que se jugó en el estadio Vicente Rosales, tuvo los siguientes parciales por cuarto de juego: 23-15, 38-34 y 64-49.
En el “Bandeño” se destacaron Jeremías Barco, quien fue el goleador de su equipo con 19 puntos, 8 rebotes y 3 tapas, mientras que el otro jugador que colaboró en el éxito fue Máximo Martínez Acuña, con 18 tantos, 5 rebotes, 5 recuperos y una tapa.
Por el lado del “Verde”, que sufrió su 14ª derrota en lo que va de la temporada -lleva diez triunfos-, el mejor fue el pívot Ciro Melo con 23 unidades, 11 rebotes y 3 asistencias, mientras que el base Natalio Santacroce lo escoltó con 19 puntos, 9 rebotes, 4 pases gol y 3 recuperos y 16 tantos, con 8 rebotes, 4 asistencias y una tapa fueron los números de Santiago Ivanoff, quien además perdió 5 balones.
De esa manera, Gimnasia (10-14) se vuelve se su gira por Santiago del Estero sin victorias por la Liga Próximo, permaneciendo en el 11º puesto.
Mientras que para Olímpico, que se ubica en el último puesto, significó su tercera victoria en la temporada, contra 22 caídas.
Los próximos rivales, ya en casa serán Obras Basket y Racing de Chivilcoy.
………………
Síntesis
Olímpico 88 / Gimnasia 66
Olímpico (23+15+26+24): José Ignacio Gerez 8, Lautaro Cerioni 8, Lautaro Stancampiano 2, Jeremías Barco 19 y Máximo Martínez Acuña 18 y (fi); Ignacio González 7, Máximo Giménez 0, José Caro 7, Martín Pérez 9, Hernán Martín 4, Alejo Stancampiano 0 y Nazareno Zamora 6. DT: José María Gerez.
Gimnasia (15+19+15+17): Natalio Santacroce 19, Santiago Ivanoff 16, Valentín Monzón 8, Julián Salas 0 y Ciro Melo 23 (fi); Tiago Olagüe 0. DT: Gustavo Sapochnik.
Parciales: 23-15, 38-34 y 64-49.
Estadio: Vicente Rosales (La Banda, Santiago del Estero).
Foto: Prensa Olímpico.