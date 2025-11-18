El "Verde" volvió al triunfo en la Liga Próximo

Gimnasia de Comodoro derrotó este martes a Racing de Chivilcoy 82-78 y de esa manera logró su séptima victoria en la temporada.

El equipo juvenil de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia se reencontró este martes con la victoria en la Liga Próximo de básquet al ganarle de visitante a Racing de Chivilcoy por 82 a 78, en el marco de una nueva fecha de la fase regular.

El partido, que tuvo como escenario el estadio Grilón Arena, dejó los siguientes parciales: 23-24, 35-45 y 61-65, todos para el elenco sureño.

En Gimnasia y dentro de un juego colectivo, se destacaron Jesús Arturo Centeno, con 18 puntos, 13 rebotes y 4 tapas. El pivote venezolano volvió a tener otra gran actuación. El base Natalio Santacroce aportó 20 tantos, con 4 rebotes y 2 asistencias, el ala pivote Ciro Melo colaboró con 15 unidades y 5 rebotes, mientras que el caletense José Ignacio Copesky sumó 14 puntos y tomó 6 rebotes.

Por el lado del elenco de Chivilcoy, su mejor vía de gol resultó Tomás Delía, quien fue el segundo goleador de la tarde con 20 tantos, 7 rebotes, 3 recuperos, 3 asistencias y una tapa.

Luego lo escoltó Simón Cisneros (15 unidades), mientras que Diego Tonarelli hizo 14 puntos, tomó 7 rebotes y tuvo 2 en asistencias, recuperos y tapas.

De esa manera, el elenco que dirige el trelewense Gustavo Sapochnik, se recuperó de la derrota que sufrió de local ante Regatas Corrientes (84-87), festejó así la séptima victoria de la temporada y se ubica ahora en el sexto puesto con score positivo de 7-3.

El “Verde” continuará viaje hacia Junín para visitar este jueves a Argentino, que se encuentra 15º en las posiciones del campeonato.

…………………

Síntesis

Racing 78 / Gimnasia 82

Racing (23+12+26+17): Simón Cisneros 15, Mateo Ceci 3, Francisco González 8, Tomás Delía 20 y Diego Tonarelli 14 (f); Salvador Stucky 0, Felipe Serio Roldán 6, Alvaro Saucedo 2, Gino Taverna 0, José Bruno Tauz 8 y Juan Brutti 2. DT: Carlos Beguerie.

Gimnasia (24+21+20+17): Natalio Santacroce 20, José Ignacio Copesky 14, Valentino Ayala 8, Ciro Melo 15 y Jesús Centeno 18 (fi); Santino Santacroce 1, Simón Dias 6 y Valentín Monzón 0. DT: Gustavo Sapochnik.

Parciales: 23-24, 35-45 y 61-65.

Estadio: Grilón Arena.