El comodorense venció por abandono en el 4to round al boliviano Berty Arce en la Gala Mundial y se quedó con el título de la Unión Mundial de Kickboxing Asociados.

Erick "El Terrible" Cheuque se coronó campeón mundial de K-1

Organizada por el Team Antileo, con el apoyo del Ente Comodoro Deportes, el último sábado se realizó la Gala Mundial de Kick Boxing y K1.

La velada internacional tuvo lugar en el Gimnasio municipal Nº1 y por primera vez en Comodoro Rivadavia se disputó el título mundial en la modalidad K1.

En la categoría hasta 64 kilos, el título de la Unión Mundial de Kickboxing Asociados (UMKA) se quedó en la ciudad porque Erick "El Terrible" Cheuque venció al boliviano Berty "El Guerrero" Arce.

Arce abandonó en el cuarto round, luego de ser superado desde el principio por el luchador local, y desató la alegría del comodorense y de la gran cantidad de público que asistió a la Gala Mundial.

Una jornada histórica e inolvidable para Cheuque, quien termina la temporada 2026 de forma invicta.

Otro que brilló en el Municipal Nº1 fue Guillermo “El Cowboy” Tiscornia, quien en un combate semi profesional doblegó por fallo dividido al chileno Maximiliano Flandes. El integrante del Team Antileo se consagró campeón binacional en la categoría 65 kilos.

Por su parte, Malcon “El Dogo” Onieva (Team Antileo) venció a César Diésel, de Chile, consagrándose campeón binacional de la Unión Sudamericana del Kick Boxing Asociado en la categoría 67 kilos.

PRINCIPALES RESULTADOS

AMATEURS

- Malcon “El Dogo” Onieva (Team Antileo) le ganó por decisión unánime a César Diésel (Chile) en la categoría 67 kg. y se consagró campeón binacional USKA1.

- Gabriela “La Furia” Godoy (Chile) le ganó por fallo dividido a Rocío Aros en la categoría 52kg.

SEMIPROFESIONALES

- Fátima de Angelis (Puerto Madryn) le ganó por decisión unánime a Julieta Almonacid (Team Fénix) en la categoría 60kg.

- Maximiliano Breintebucher (Team Balboa) empató con Eliceo Quintana en la categoría 65kg.

- Mía Cerezo (Team Mellado) le ganó por decisión unánime a Ludmila Cortez (Buenos Aires).

- Fabián García (Team Mellado) derrotó por nocáut en el tercer round a Gonzalo Machado en la categoría 77kg.

- Lucía Aguilar (Puerto Madryn) empató con Maia Ferreira (Team Mellado).

- Agustín Robles (Team Rivas) ganó por fallo dividido a Lautaro Paniagua (Team Muñoz).

- Ema Gaitán (Team Mellado) empató con Juan Ugarte.

- Jonathan Vivas (Puerto Madryn) le ganó por fallo unánime a Gabriel Vargas.

- Facundo Puertas le ganó por decisión dividida a Luis Orellana (Bolivia).

TÍTULO BINACIONAL EN LA CATEGORIA 65 KG.

- Guillermo “El Cowboy” Tiscornia (Team Antileo) le ganó por fallo dividido a Maximiliano Flandes (Chile).

PROFESIONALES

KICKBOXING

- Rodrigo Molina (Puerto Madryn) venció a Miguel Poveda (Comodoro Rivadavia).

TITULO BINACIONAL EN LA CATEGORIA 61KG.

- Alejandro Galarza (Bolivia) derrotó por fallo unánime a Marcelo Gallo (Ni Jiang – Puerto Madryn).

TITULO DE LA UNIÓN MUNDIAL

EN LA CATEGORÍA 64 KILOS

- Erick "El Terrible" Cheuque (Team Muñoz) venció por abandono en el 4to round a Berty "El Guerrero" Arce (Bolivia).