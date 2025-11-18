La Escuelita Junior Petro Pádel prepara un gran cierre de año

El primer fin de semana de diciembre concluirá la tercera temporada, con un torneo que abarca a cuatro categorías y que tendrá visitantes de diferentes ciudades de Chubut y Santa Cruz.

La Escuelita Junior Petro Pádel de Km 8 realizará los días 6, 7 y 8 de diciembre el último torneo del año, para las categorías Sub 10 diferenciado (iniciales), Sub 13 A-B, Sub 15 C, Sub 16 A-B y Open hasta 16 años.

Participarán parejas de las distintas escuelas y jugadores de Comodoro Rivadavia, Rada Tilly, Sarmiento, Caleta Olivia, Pico Truncado, Cañadón Seco y otros lugares aledaños.

Habrá premios para todas las categorías, trofeos, medallas y MVP (jugador más valioso de las distintas finales). Además, se sortearán numerosos premios con la inscripción al certamen.

TRES AÑOS DE ACTIVIDAD

Petro Pádel lleva tres años en funcionamiento, todos los sábados de 9:00 a 16:30, y está a cargo de Fernando Reynoso y Alejandro Rementería, con objetivos claros: enseñar a los niños los fundamentos técnicos, tácticos y físicos; el trabajo en equipo, respeto y esfuerzo, como así también la mejora de coordinación, reflejos y resistencia. Las clases están destinadas a alumnos de 5 a 16 años, divididos por niveles en 7 grupos, según edad o nivel de habilidad.

La actividad abarca ejercicios básicos y de coordinación; entrenamientos específicos como clases sobre tácticas, posiciones y estrategias básicas; competencias amigables; mini torneos; juegos para hacer las clases divertidas; torneos de JuResCom (juego, respeto y compañerismo); certámenes a nivel regional; charlas de distintos aspectos como psicológico, técnico, vivencias, experiencias de los jugadores más reconocidos de Comodoro, jornadas en el día del padre, madre y la niñez y torneos familiares.

Además, la entidad de Km 8 ha recibido la visita de entrenadores, coordinadores, instructores y coach con experiencia en niños y cuenta con un asistente para ayudar en el desarrollo de las actividades y supervisar la seguridad de los menores.

Por otra parte, hay evaluaciones trimestrales para medir el progreso en técnicas y habilidades, interactuando con los padres, y también se procede a la entrega de diplomas o reconocimientos para motivar a los niños. Para mayor información, los interesados pueden comunicarse a los teléfonos 297-4381920, 297-5047627 o 297-4783895.