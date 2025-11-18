Quedaron definidos los días y horarios de los octavos de final del Clausura de la Liga Profesional. El que gana sigue y el que pierde se despide.

Boca-Talleres va el domingo a las 20 y Racing-River, el lunes a las 19:15

Boca Juniors recibirá a Talleres de Córdoba, mientras que River Plate visitará a Racing Club en dos de los duelos atractivos que ofrecerán los octavos de final del torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El “Xeneize” finalizó en el primer puesto de la Zona “A” con 29 puntos, mientras que la “T” ocupó el octavo lugar de la “B” con 21 unidades.

El partido entre Boca y Talleres se jugará este domingo a partir de las 20.

Por su parte, River, que tiene complicado su ingreso a la Copa Libertadores 2026, terminó sexto en la Zona “B” con solo 22 puntos, mientras que Racing, metió un sprint, que le permitió terminar 3º en la “A” con 25 unidades, a solo 4 del líder Boca.

El encuentro entre “Académicos” y “Millonarios” será este lunes desde las 19:15 en el Cilindro de Avellaneda, y será con público.

Los otros cruces de octavos de final quedaron conformados de la siguiente manera: Rosario Central-Estudiantes de La Plata; Vélez Sarsfield-Argentinos Juniors; Lanús-Tigre; Central Córdoba de Santiago del Estero-San Lorenzo; Unión de Santa Fe-Gimnasia de La Plata y Deportivo Riestra-Barracas Central.

Los partidos se jugarán en el estadio del equipo mejor ubicado en la etapa inicial y en caso de igualdad en los 90 minutos reglamentarios, habrá tiempo suplementario de media hora. El vencedor accederá a los cuartos, previstos para el fin de semana del domingo 30 de noviembre. La definición, tal se oficializó días atrás, será el sábado 13 de diciembre en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Programa de Octavos de final

SABADO 22

20:00 Vélez Sarsfield (4º B) vs Argentinos Juniors (5º A).

22:00 Central Córdoba (4º A) vs San Lorenzo (5º B).

DOMINGO 23

17:30 Rosario Central (1º B) vs Estudiantes (8º A).

20:00 Boca Juniors (1º A) vs Talleres de Córdoba (8º B).

LUNES 24

17:00 Deportivo Riestra (3º B) vs Barracas Central (6º A).

19:15 Racing (3º A) vs River Plate (6º B).

22:00 Unión de Santa Fe (2º A) vs Gimnasia de La Plata (7º B).

MIERCOLES 26

21:30 Lanús (2º B) vs Tigre (7º A).