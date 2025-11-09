El "Verde" cayó por la Liga Próximo

Gimnasia de Comodoro perdió ante Regatas Corrientes 84-87, y de esa manera sufrió su tercera derrota en la temporada.

Regatas Corrientes se llevó la victoria por 87-84 ante Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, por una nueva fecha de La Liga Próximo de básquet. El goleador del encuentro fue José Ignacio Copesky -del local- con 26 puntos, mientras que en la visita, Víktor Bender aportó 21 unidades.

El encuentro, disputado en el Socios Fundadores con el arbitraje de Facundo Iza y Constanza Carrizo, tuvo un comienzo igualado por parte de los dos equipos, destacándose para Gimnasia José Ignacio Copesky con dos triples, por el lado de la visita Ezequiel Lezcano.

En los últimos minutos, Regatas pudo sacar una leve ventaja con Víktor Bender para cerrar el primer cuarto por 23-17. En el segundo período, el conjunto correntino logró sacar una diferencia de once puntos (27-38) aprovechando el aporte ofensivo de Bender y la poca efectividad del local, pese a los intentos por parte del Mens Sana para descontar en el marcador con Centeno y Copesky, los “Remeros” se fueron al descanso arriba por 45-33.

Tras el entretiempo, Gimnasia logró acortar la diferencia a cuatro puntos (49-53) con el aporte de Valentino Ayala y Centeno, pese a los intentos del “Fantasma” para volver a tomar distancia, el “Verde” igualó el encuentro (63-63) pero Regatas pudo cerrarlo mejor el la última del tercer cuarto para seguir arriba por 65-63.

En el último período, pese a un pasaje errático por parte de los equipos, Gimnasia con un triple de Ayala, dio vuelta el partido (72-70), a partir de ahí el partido fue de ida y vuelta donde regatas aprovechó la última con los tiro libre de Bender para cerrar el partido 87-84.

Síntesis

Gimnasia 84 / Regatas 87

Gimnasia (17+16+30+21): Natalio Santacroce 5, José Ignacio Copesky 26, Valentino Ayala 24, Ciro Melo 6 y Jesús Centeno 14(fi); Simón Dias 2, Santino Santacroce 4, Benjamín Anríquez 1, Matías Gonzales 0, Gabriel Frávega 2 y Valentín Monzón 0. DT: Gustavo Sapochnik.

Regatas (23+22+20+22): Exequiel Lezcano 20, Alan Ledesma 5, Juan Cruz Ferreyra 3, Víktor Bender 21 e Ignacio Ortega 10 (fi); Francisco Ferraro 8, Marco Benjamín 14 y Matías Sanz Pierlorenzi 6. DT: Diego Checenelli.

Parciales: 17-23, 33-45 y 63-65.

Arbitros: Axel Catalán y Ricardo Alvarez.

Estadio: Socios Fundadores (Comodoro Rivadavia, Chubut).