Karate: Franco Moroncini y Victoria Gallardo representarán al país en el Sudamericano

Los karatecas comodorenses viajarán este lunes a Capital Federal para concentrar con la Selección Argentina. Y una semana después irán rumbo a Cartagena, Colombia.

Los karatecas comodorenses Franco Moroncini y Victoria Gallardo participarán junto a la Selección Argentina del XXXIV Campeonato Sudamericano de Karate a desarrollarse del 15 al 21 de junio en Cartagena (Colombia).

Este lunes los atletas viajarán a Capital Federal, donde concentrarán y entrenarán junto el elenco nacional durante una semana antes de partir hacia esta competencia internacional.

Por su parte el profesor Daniel Moroncini, con respecto a sus dirigidos, aseguró. "Seguimos trabajando fuerte con los objetivos puestos en el crecimiento deportivo de nuestros alumnos, esperábamos desde inicio de año esta posibilidad de convocatoria para Victoria, que viene con su carrera en ascenso, el año pasado logró consolidarse en el circuito nacional, finalizando 1° del ránking final y campeona argentina. Por lo cual este será su debut en el circuito internacional".

"Franco, completará su programa de competencia internacional con este Sudamericano, donde buscará seguir afianzándose en su nueva categoría y continuar sumando experiencia", aseveró el sensei Moroncini.

El XXXIV Campeonato Sudamericano de Karate (en categorías Mayores, Sub-21, Juvenil y Cadetes) se llevará a cabo en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia, del 15 al 21 de junio. El evento continental tendrá lugar en el emblemático Coliseo Bernardo Caraballo, reuniendo a los mejores atletas del continente en las modalidades de Kata y Kumite.

“Agradecemos el respaldo y confianza de Comodoro Deportes que dirige el profesor Hernán Martínez, y a Chubut Deportes, al señor Mariano Ferro, quienes encuentran en nuestra Federación Provincial el camino donde los karatecas chubutenses pueden lograr sus grandes objetivos”, dijo Daniel Moroncini (V Dan) Karate-Do, de la Escuela Itosu-kai de Comodoro y Rada Tilly.