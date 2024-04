El vicerrector de la UBA desafió a boxear en un ring a Manuel Adorni

Emiliano Yacobitti no dudó en elegir al vocero para subir a un ring a "cagarse a piñas con guantes" ya que consideró que "es un tipo que disfruta cuando echan gente".

El exdiputado nacional y vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, dejó en claro que si el Gobierno no modifica el presupuesto universitario "gran parte de la UBA va a cerrar en el segundo cuatrimestre" y se animó "desafiar" al vocero Manuel Adorni a una pelea de boxeo, con guantes y en un ring.

El exlegislador radical sugirió que se subiría a un ring a pelear con Adorni. "Tiene todas las fichas, es un tipo que disfruta cuando echan a la gente", indicó, ratificando que se "cagaría a piñas con guantes" con el funcionario.

"No es compatible educarse en la UBA y votar a Milei", sostuvo en otra parte de la charla con Tomás Rebord para Blender.

La universidad había lanzado una campaña contra el recorte presupuestario del Gobierno, que se llevó a cabo a través de la prorrogación del presupuesto de 2023 en el marco de una inflación interanual de 276,2%. En ese sentido, desde la universidad señalaron que el financiamiento estatal por alumno es de solo U$S 1.123 al año contra los U$S 15.000 al año que recibe la Universidad de San Pablo.

"Si el Gobierno no modifica esto, gran parte de la UBA va a cerrar el segundo cuatrimestre. La que tiene la pelota ahora es la sociedad, los pibes que van y se educan en la UBA, porque no es compatible educarse en la UBA y votar a Milei. Al principio decían que no lo iba a hacer. Lo está haciendo, está pasando ahora", expresó Yacobitti en el canal de stream Blender.

A su vez, en el contexto de diversas medidas de protesta contra el recorte, profesores de la UBA dictaron este jueves a la tarde una clase abierta en las escalinatas de la Facultad de Derecho bajo la consigna "ganar la calle para no perder el aula".