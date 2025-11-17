El yoga despidió la temporada 2025

El encuentro denominado “Unión y bien estar” se realizó el último sábado en el gimnasio del barrio Juan XXIII.

El último sábado, se llevó adelante el cierre de la temporada 2025 de yoga, con un encuentro denominado “Unión y bien estar”, en el gimnasio del barrio Juan XXIII.

La última jornada fue organizada por el Ente Comodoro Deportes y tuvo una duración de 4 horas, en lo que fue el último encuentro del año de yoga. Se contó con diversas clases, talleres y actividades para todas las edades.

Los referentes ofrecieron flexibilización dinámica, yoga chino, yoga con palo, combinaciones, mandalas, stretching, yoga terapéutico y meditación. Además, hubo una merienda, se realizaron sorteos y reconocimientos por parte de Comodoro Deportes para los profesores.

Se trató del tercer encuentro anual. La iniciativa, durante el año estuvo coordinada por Omar Villamayor, profesor y referente de la Escuela Municipal.

En el último encuentro hubo una clase especial de yoga y cada profesor hizo su respectiva rutina, donde contaron con la presencia del presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, y el director general de Deportes, Martín Gurisich, quienes hicieron reconocimientos especiales.