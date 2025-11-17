El yoga despidió la temporada 2025

El último sábado, se llevó adelante el cierre de la temporada 2025 de yoga, con un encuentro denominado “Unión y bien estar”, en el gimnasio del barrio Juan XXIII.
La última jornada fue organizada por el Ente Comodoro Deportes y tuvo una duración de 4 horas, en lo que fue el último encuentro del año de yoga. Se contó con diversas clases, talleres y actividades para todas las edades.
Los referentes ofrecieron flexibilización dinámica, yoga chino, yoga con palo, combinaciones, mandalas, stretching, yoga terapéutico y meditación. Además, hubo una merienda, se realizaron sorteos y reconocimientos por parte de Comodoro Deportes para los profesores.
Se trató del tercer encuentro anual. La iniciativa, durante el año estuvo coordinada por Omar Villamayor, profesor y referente de la Escuela Municipal.
En el último encuentro hubo una clase especial de yoga y cada profesor hizo su respectiva rutina, donde contaron con la presencia del presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, y el director general de Deportes, Martín Gurisich, quienes hicieron reconocimientos especiales.