Elisa Carrió: "Una sociedad resentida vota un resentido"

La socia de Mauricio Macri en Juntos por el Cambio y líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, trató el viernes de "resentido", "roto" y "megalónamo" al presidente Javier Milei. Lo hizo en el marco de una entrevista que brindó a Blender donde también trató al mandatario de mero "influencer mundial".

En diálogo con Tomás Rebord, Carrió aseguró que no ve "en él una entrega, más bien veo un influencer mundial de un materialismo puro y duro con alguna mezcla del neoconservadorismo de (Donald) Reagan y (Margaret) Thatcher. Creo más en un acto propagandístico”.

Y disparó: "una sociedad rota vota a un roto, es decir que él nos expresa. Una sociedad resentida vota a un resentido".

Sobre los cotidianos exabruptos de Milei, Carrió advirtió que "no hay en el insulto nada que tenga que ver con Dios. Segundo, no hay nada en Dios que tenga que ver con el no reconocimiento y empatía hacia el otro. No hay nada en Dios que no signifique amor por los que menos tienen. No hay nada en Dios que sea materialismo puro y duro. No hay nada en Dios de eso. Dios es adonái".

"Dios puede ser terrible en el momento en que construye el pueblo elegido, pero finalmente Dios es adonái, qué es adonái para los judíos, es amor. Entonces hasta ahora no lo veo", sentenció la ex diputada nacional.

Y siguió: "en donde no hay Dios es en la megalomanía. Por ejemplo en Milei, que es megalómano. En 'yo soy la patria' de Cristina (Kirchner), en 'yo soy el mejor del mundo'. Ahí no", enfatizó Carrió.

Además, consideró que Cristina Kirchner "hubiera sido la gran presidenta de Argentina". "Cuando yo la escuchaba era republicana, cuando querían la división de poderes, cuando estábamos juntas. Pero no quiso ser lo que estaba llamada a ser, concluyó.