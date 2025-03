Emiliano Toretta: "desde que llegué a Comodoro maduré muchas cosas"

El base santafesino de Gimnasia y Esgrima analizó la exitosa gira que hizo el equipo por la fase regular de la Liga Nacional, pero dice que "no hay que relajarse".

El base Emiliano Toretta se refirió al gran momento por el que atraviesa Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia en la Liga Nacional de Básquet.

El equipo viene de seis victorias en fila. Luego de estar ocupando el 15º puesto en la fase regular, el “Verde” escaló ocho lugares y ahora se ubica en la 7ª colocación y en puestos de playoffs.

Los triunfos ante Olímpico -de visitante-, Oberá, La Unión -ambos de local-, Unión, Independiente y Zárate -los tres fuera de casa-, le permiten a Gimnasia estar más arriba y ahora espera con mucha fe el juego del próximo martes ante Peñarol de Mar del Plata, en un Socios Fundadores, que seguro estará repleto.

Toretta, en diálogo con El Patagónico, habló de la reciente gira del equipo, de lo dura que fue a pesar de haber ganado los tres juegos y sobre Peñarol, el próximo objetivo que tienen por delante. Asimismo, destacó la llegada de Kenneth Horton y Robert Whitfield, quienes rápidamente se acoplaron al equipo.

- ¿Por qué creés que el equipo ahora está 7º en la tabla?

Venimos de una seguidilla de partidos muy buena: seis ganados, se nos escapó el partido con Quimsa al final, pero hicimos un buen juego. La clave un poco está en la llegada de los dos extranjeros nuevos, Horton y Whitfield, que nos dan mucho y nos abren mucho la cancha. Horton tiene mucha experiencia, así que nos acomoda un poco a los más chicos, también a los más grandes y por eso son muy importantes los dos. Tuvimos 20 días para entrenar por un parate largo, y sirvió para conocernos un poco más. Así que creo que, sumadas esas pequeñas cositas, nos fuimos encontrando entre nosotros, el equipo. Por suerte, llegaron las victorias y esperamos que sigan ahora de local.

- ¿Cómo fue la gira donde le ganaron a Unión, Independiente y Zárate?

Fueron partidos duros. En la Liga en la que jugamos, siempre es difícil ganar de visitante, no importa con el equipo que juegues. Ganar estos tres partidos fue muy duro, fue mucho desgaste, fueron partidos muy físicos. Unión tiene un equipo de jugadores grandes y con experiencia. La clave nuestra fue la defensa, creo que cuando hacemos un buen trabajo atrás, hacemos lo que planteamos en el scouting los días anteriores. Y adelante tenemos gol, tenemos manos que pueden hacer goles. Un día estará mejor uno, un día otro, pero partiendo desde la defensa es donde podemos construir los partidos. Eso lo hicimos bien, aunque con Zárate y Unión nos hicieron más de ochenta puntos, porque tuvimos algunos baches en los cuales nos desconcentramos y ahí fue donde nos hicieron más goles. En general, defendimos bien, tenemos que pulir esas cosas y son detalles que tuvimos durante toda la temporada. Hay que seguir intentando corregirlo para hacer un partido más lineal. Ahí está la clave, defender bien para después poder atacar, porque sabemos que tenemos gol en muchas manos.

- ¿Cómo creés que será el partido con Peñarol, que también pelea por estar en playoffs?

Va a ser otro partido duro. Tienen muy buenos jugadores de calidad, con experiencia, así que hay que estar enfocados los 40 minutos e intentar no tener estos baches, porque estos equipos te lo hacen pagar, y hacer fuerte la localía, porque en Comodoro a ningún equipo le gusta jugar, así que creo que será importante eso para poder llevarnos el partido y seguir con esta racha.

- ¿Y te imaginabas estar donde están, teniendo en cuenta que en febrero estuvieron 15º?

No sé si lo imaginaba, pero tenía fe en que nos íbamos a acomodar. La Liga es muy larga, todavía no estoy relajado, así como subimos podemos volver a bajar o seguir subiendo. Es una Liga muy pareja, yo intento hacer el balance al final porque cuando pasan estos diez meses te das cuenta dónde tenías que estar. Al final la Liga te pone en el lugar que merecés. Estoy contento porque pudimos subir posiciones, creo que lo merecíamos, pero no hay que relajarse porque esto es muy parejo y uno nunca sabe mañana a dónde puede volver a estar.

- ¿Y en lo personal cómo te encontrás en esta segunda etapa en Gimnasia?

La verdad que bien, estoy cómodo con el equipo y con el rol que tengo. Estoy intentando encontrarme en lo que me toca hacer para poder cumplir con el equipo, con lo que pide Martín (Villagrán) y, en base a lo que me piden, intentar dar un poquito más. Para eso entreno, para eso entrenamos todos, pero en lo personal estoy cómodo. Desde que llegué a Comodoro maduré muchas cosas, estoy feliz por eso y siempre trabajo para estar cada día mejor.

¿Cómo te imaginás el Socios el martes?

El Socios siempre está lleno, tenemos la gente que nos alienta, que nos empuja a dar un pasito más en los partidos de local, así que me imagino que va a estar lleno, que nos van a alentar como lo vienen haciendo y más en este momento es muy importante. Así que creo que va a ser un lindo partido.