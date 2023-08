Emiliano Toretta: "se nota el esfuerzo que hace el equipo"

Emiliano Toretta es una de las cinco caras nuevas que se sumaron a Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, que lleva su segunda semana de preparación con miras a la Liga Nacional de Básquet y a la Sudamericana.

El juvenil, de 21 años y de 1,85 metro de estatura, quien viene de jugar en Quimsa de Santiago del Estero y Unión de Santa Fe, mantuvo en el Socios Fundadores su primer contacto con El Patagónico.

Luego de la práctica que el plantel realizó este miércoles, Toretta habló sobre las expectativas en su nuevo equipo, el trabajo diario que está realizando y contó por qué aceptó venir a jugar a Gimnasia, uno de los históricos que tiene la competencia máxima del básquet argentino, y donde estará por dos temporadas.

- ¿Cómo estás viviendo estos primeros días en Gimnasia?

La verdad que bien, me estoy adaptando, ya que es algo nuevo para mí, pero vamos bien y estamos entrenando fuerte y en doble turno. También nos estamos conociendo. Con el correr del tiempo vamos a ir puliendo algunas cosas, pero el equipo en general está haciendo un esfuerzo muy bueno y eso se puede notar.

- ¿Te costó por decidirte venir a jugar a Gimnasia?

No. Lo hablé con mi representante y nos pareció un muy buen club. Tienen una muy buena estructura de trabajo. Fuera del básquet también se encargan de todo muy bien, así que por ese lado muy seguro de la decisión y contento.

- Hay mucha competencia por delante.

Sí obvio, la Liga es larga, también jugamos la Sudamericana y la Super Copa, así que tenemos muchos torneos, lo cual está muy bueno, pero también hay que prepararse mentalmente y físicamente. Tenemos mucha competencia y estamos trabajando para eso.

- ¿Cuáles son tus expectativas en Gimnasia?

Mis expectativas son poder ayudar al equipo, darle una mano, hacer lo que me toque, lo que me pidan y en base a eso, como siempre, disfrutar de jugar al básquet.

- ¿Por qué elegiste jugar al básquet?

En mi caso fue porque mi hermano jugaba. Tengo una historia medio graciosa en cuanto a eso. Arranqué porque él jugaba, después me quebré y dejé. No quería saber más nada, y siempre me gustó mucho el helado desde chiquito. Mi hermano fue a un torneíto, le dieron helado y yo quise volver para jugar y que me den a mí también. Después de eso me empecé a encariñar, y de ahí en más ya me quedé jugando.

- ¿Qué le vas a aportar al equipo?

En estos entrenamientos, Martín (Villagrán) me estuvo pidiendo mucha intensidad en defensa y voy a entrenar para eso. Creo que puedo brindar una buena defensa atrás, ordenar un poco en ataque y, cuando me toque tomar tiros, hacerlo con confianza.

- Gimnasia es una de las localías más fuerte que tiene la competencia.

Soy consciente en el club que estoy, estoy muy agradecido por eso y sé que la gente apoya mucho, así que intentaremos hacer lo mejor en la cancha para dejar al club donde se merece estar.

- ¿Cómo fueron las experiencias en Quimsa y Unión?

La verdad que en los dos equipos pude jugar. Tuve mayores que me guiaron y me enseñaron mucho, y eso, sumado a los minutos que tuve, que fue una de las primeras temporadas, la anterior también había jugado, pero esta fue la más entera ya que tuve bastantes minutos. Yo siempre jugando soy feliz, así que intentar aprender de los más grandes me ayudó mucho también.