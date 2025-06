Emotiva dedicatoria de una "leona" a su padre, veterano de Malvinas

Luego de anotar dos goles clave en la victoria de Las Leonas por 3-1 ante Inglaterra en la FIH Pro League, Agustina Gorzelany protagonizó un momento conmovedor al dedicar su actuación a su padre, excombatiente de Malvinas, en una fecha cargada de significado: se cumplían 43 años de la rendición argentina en la guerra.

“Ya me largo a llorar”, advirtió, visiblemente emocionada, antes de expresar una dedicatoria que tocó fibras sensibles: “Se lo dedico a mi viejo, que es ex combatiente de Malvinas, y hoy me escribió y me dijo ‘hace 43 años, era uno de los días más difíciles para nosotros, era la rendición, una de las noches más duras’”.

Gorzelany extendió su mensaje en honor a todos los excombatientes: “Mi dedicatoria es especial, en honor a mi viejo y a todos los ex combatientes que estuvieron en Malvinas. Porque las Malvinas son argentinas para siempre. Tengo este número acá, creo que no de casualidad”.

Y concluyó con palabras cargadas de afecto: “Viejo, te amo. A toda mi familia, pero hoy en especial a vos porque me hacés llorar y me emocionás cada vez que hablamos de eso. Porque sos un orgullo para mí y para todo el país. Así que nada, te amo inmensamente y estos dos goles fueron para vos”.

Antes de despedirse, volvió a destacar el contexto: “Me lo remarcó porque era un momento importante para Argentina y justo nos tocaba jugar contra Inglaterra. Se me puso la piel de gallina cuando me lo dijo y ahora me emociono, así que emoción plena”.

La doble conquista de Gorzelany no solo fue determinante para la victoria deportiva, sino también para sellar un homenaje que rápidamente se volvió viral y conmovió a todo el país.

La selección argentina femenina de hockey, más conocida como Las Leonas, le ganó 3-1 a su par de Inglaterra por la Pro League y escaló hasta la segunda posición en la tabla.

Los goles para Las Leonas llegaron de la mano de Agustina Gorzelany, que hizo un doblete de córners cortos, y de Julieta Jankunas, que lo liquidó sobre el final. Por el lado de las inglesas, Katie Curtis había igualado provisoriamente en el primer cuarto.