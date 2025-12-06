Empleados de comercio acordaron una suma fija de $60.000 para los próximos meses

En la última revisión paritaria, se definió que los trabajadores del sector recibirán un monto no remunerativo durante diciembre de 2025, y enero, febrero y marzo de 2026.

Tras la última revisión paritaria firmada por las cámaras empresariales y la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS), los empleados de comercio recibirán una suma fija de $60.000 de carácter no remunerativo ni acumulativo, que se agregará a los $40.000 pactados previamente, durante los próximos cuatro meses. Además, el bono se integrará a los salarios básicos de abril de 2026 y no hubo actualizaciones de las escalas vigentes.

Las partes resolvieron el otorgamiento de un extra de $60.000, de naturaleza no remunerativa según la Ley 24.241, que será abonada en diciembre, enero, febrero y marzo. Este importe se cancela mensualmente en cada uno de los períodos señalados, salvo el correspondiente a marzo de 2026, que se incorporará al salario básico en abril del mismo año.

Por otro lado, se dispuso mantener vigente hasta marzo de 2026 inclusive la suma fija no remunerativa de $40.000 que había sido acordada entre el sindicato y los referentes empresariales el 26 de junio de 2025, bajo las mismas condiciones y aplicación establecidas con antelación. De esta manera, el personal recibirá un total de $100.000 en concepto de extras no remunerativos.

Al mismo tiempo, el acuerdo incluye el compromiso del gremio y representantes de las entidades empresariales de volver a reunirse en marzo para revisar las escalas salariales, sumas fijas y porcentajes, en función de las condiciones económicas que puedan incidir sobre esos valores. Vale aclarar que el pacto deberá ser homologado por la Secretaría de Trabajo de la Nación.

Por otra parte, FAECyS informó que los empleados de supermercados de cadenas como COTO, Carrefour, Cencosud, Chango Más, Día, entre otras firmas del rubro, recibirán un bono extraordinario de $170.000 en diciembre de 2025.