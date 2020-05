Empleados con dos trabajos igual pueden acceder a la ayuda estatal

Esa ayuda consiste en el pago de un equivalente de hasta el 50% del sueldo de abril. El abogado laboralista Jorge Echelini aclaró que cuando ambas empresas soliciten acceder al programa, ese trabajador tiene derecho a que se le otorgue el salario complementario en uno de los casos. Hasta ahora el sistema de postulación directamente ha rechazado que la mayoría que dichos trabajadores acceda al programa.

El Gobierno nacional comenzó a pagar esta semana un salario complementario para trabajadores en relación de dependencia del sector privado, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 332/2020. La medida establece que el monto de la asignación será equivalente al 50% del salario neto del trabajador correspondiente al mes de febrero de 2020 o a recomendación del Comité de evaluación y monitoreo del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP). Se trata de una ayuda a las empresas para que puedan abonar los salarios de abril, donde el Estado se hace cargo de una parte de la liquidación de haberes.

Aunque la ayuda debe ser solicitada por las empresas, el decreto ha generado dudas entre los empleados que tienen dos trabajados en blanco porque no sabían si podían lograr a acceder a esta ayuda. En muchos casos las dos empresas en las que se desempeñan requirieron la ayuda y en ambas les fue denegada porque el sistema indica que ese empleado tiene otro trabajo.

Sin embargo, el abogado laboralista, Jorge Echelini, explicó ante la consulta de El Patagónico que, en esta situación, los trabajadores pueden acceder a uno de los salarios complementarios de uno de sus puestos laborales. En caso de que no se pueda acceder a ninguna ayuda se debe a un problema burocrático, pero no legal, afirmó.

“Si alguien tuviera un problema se debe a un error en la carga de los datos en ANSeS, pero el trabajador tiene derecho a acceder a esta ayuda por parte de uno de sus dos trabajos”, aclaró.

Echelini también consideró que esta ayuda se trata de un importante paliativo para que las empresas en situación de crisis por el parate económico del COVID-19 puedan afrontar el pago de salarios, pero que en todo caso no es una solución de fondo.

“Es una ayuda y es válida ante la dimensión y la magnitud de esta crisis es como que la sábana queda corta. Hay una batería de medidas que se están implementando con el fin de auxiliar cierta forma la crisis. Es una ayuda nada más. No creo que cumpla con la efectividad o solucione la crisis que tiene un componente bastante complejo y que no solamente para pasar este mes. La realidad es bastante compleja porque depende de la actividad, porque va a tardar mucho tiempo reactivar el consumo. Hay actividades que todavía no han vuelto. Hay actividades que todavía están mucho más impactadas”, dimensionó.

“Pasado el primer periodo de crisis, que será hasta junio, después habrá que hacer una ayuda a los sectores más impactados como gastronomía que les costará más restablecerse. Esto es mejor que nada, pero obviamente no termina de superar todas las crisis que tienen las empresas. Es una ayuda porque si no el trabajador estaría cobrando mucho menos”, subrayó.

En este sentido, el abogado evaluó lo compleja de la situación económica que establecen las medidas de cuarentena para frenar el coronavirus. “La mayoría de los contadores (de las empresas) han activado este decreto que ha sido bienvenido por todos los empleadores, pero la crisis es superior a esto. Hay empresas que aún con esta ayuda no han juntado la plata para pagar todos los salarios. Sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría de los convenios de suspensión son del 75% del salario y ni hablar de los sindicatos que reclaman el 100% como son el Sindicato de Petroleros Privados de Santa Cruz y Camioneros. Esas posturas extremas, que no las juzgo porque cada gremio sabe sobre su nivel de actividad, te llevan a un punto donde tenés que juntar una cierta cantidad de plata como si tuviera un funcionamiento normal”, contrastó.