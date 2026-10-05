En Caleta Olivia el litro de nafta súper ya supera los 2 mil pesos

En consonancia a lo que sucedió en todo el país, en principio parecían imperceptibles pero la sumatoria repercutió notablemente en los consumidores e indudablemente ello derivará en un mayor costo de vida.
El menor valor corresponde al litro de nafta súper y la última suba en la ciudad de Gorosito fue de 14 pesos, quedando ahora en 2.005 pesos tanto en los surtidores de YPF desde el domingo, como en las de Axion, a partir de este lunes.
Las naftas más refinadas que tienen diferentes nombres de acuerdo a las compañías superan holgadamente los 2.300 pesos, mientras que el combustible del segmento diesel se aproxima a valores cercanos a los 2.600 pesos.