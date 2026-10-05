En Caleta Olivia el litro de nafta súper ya supera los 2 mil pesos

Tanto en las estaciones de servicio de YPF como en las de Axion que operan en Caleta Olivia, el costo de los combustibles tuvo varios incrementos en menos de dos semanas.

En consonancia a lo que sucedió en todo el país, en principio parecían imperceptibles pero la sumatoria repercutió notablemente en los consumidores e indudablemente ello derivará en un mayor costo de vida.

El menor valor corresponde al litro de nafta súper y la última suba en la ciudad de Gorosito fue de 14 pesos, quedando ahora en 2.005 pesos tanto en los surtidores de YPF desde el domingo, como en las de Axion, a partir de este lunes.

Las naftas más refinadas que tienen diferentes nombres de acuerdo a las compañías superan holgadamente los 2.300 pesos, mientras que el combustible del segmento diesel se aproxima a valores cercanos a los 2.600 pesos.