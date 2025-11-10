Se jugará desde este lunes hasta el sábado. El anfitrión La Banda de AESA debutará a las 21 en el Huergo con Social Lynch de Buenos Aires. La otra sede es el Municipal Nº 2.

En Comodoro arranca el Nacional de Clubes Campeones de Futsal

Con la participación de doce equipos, teniendo al local La Banda de AESA como representante de Chubut, este lunes dará comienzo en Comodoro Rivadavia el 1º Torneo Nacional de Clubes Campeones de Fútbol de Salón.

El certamen lo organiza la Comisión de Futsal Principal, con fiscalización de la Confederación Argentina (CAFS) y el acompañamiento del Ente Comodoro Deportes.

Se trata de la máxima competencia de clubes de futsal más federal del país que se desarrollará hasta el sábado 15.

La Banda de AESA, que hará su debut este lunes desde las 21 en el gimnasio del Club Ingeniero Huergo, se medirá por el Grupo “A” con Club Social Lynch de Metropolitana, provincia de Buenos Aires.

Don Orione de Mendoza y Deportivo Esquina de Corrientes serán sus próximos dos rivales de la fase de grupos,

Por su parte, en la Zona “B” participarán Telecentro Tacuarí de Misiones, Gymnasium de Tucumán, Franjeados de Formosa y Deportivo Cachito de Santa Cruz.

Mientras que en el “C”, tomarán parte Drink Team de Chaco, Cuba Libre de Santa Fe, Casa Magallanes de Tierra del Fuego y Defensores del Oeste de Entre Ríos.

LOS ARBITROS DEL TORNEO

Por otra parte, la CAFS dio a conocer en su página de Facebook, los árbitros que serán los encargados de impartir justicia en cada uno de los encuentros. La comodorense Florencia Paredes será una de las que estará en el referato. Pero no será la única mujer, ya que la otra jueza que fue designada es Marina González, de Posadas, Misiones.

A continuación se detallan los nombres y el lugar de procedencia del resto de los árbitros: Federico Rosales (Mendoza), Rubén Jerez (Tucumán), Juan Carlos Cardoso (Las Heras), Mariano Misurelli (Sarmiento), Nelson Ojeda (Corrientes Interior), Franco Molinero (San Rafael) y José Castro (Cuenca Carbonífera). El coordinador será Jonny Hernández de Buenos Aires.

Por otra parte la CAFS informa que de lunes a jueves, desde las 17 horas, la semifinal, el partido por el tercer puesto y la final, irá por la señal de DeporTV.

Programa

LUNES 10 -1ª fecha

En el Gimnasio municipal Nº 2 – Bº Pueyrredón

14:00 Cuba Libre vs Defensores del Oeste; Grupo C.

16:00 Drink Team vs Casa Magallanes; Grupo C.

En el Club Ingeniero Huergo – Km 3

15:00 Telecentro Tacuarí vs Franjeados; Grupo B.

17:00 Don Orione vs Deportivo Esquina; Grupo A.

19:00 CSyD Gymnas vs Deportivo Cachito; Grupo B.

21:00 Club Social Lynch vs La Banda de AESA; Grupo A.

MARTES 11 – 2ª fecha

En el Gimnasio municipal Nº 2 – Bº Pueyrredón

14:00 Telecentro Tacuarí vs Deportivo Cachito; B.

16:00 CSyD Gymnas vs Franjeados; B.

En el Club Ingeniero Huergo – Km 3

15:00 Drink Team vs Defensores del Oeste; C.

17:00 Cuba Libre vs Casa Magallanes; C.

19:00 Club Social Lynch vs Deportivo Esquina; A.

21:00 Don Orione vs La Banda de AESA; A.

MIERCOLES 12 – 3ª fecha

En el Gimnasio municipal Nº 2 – Bº Pueyrredón

14:00 Drink Team vs Cuba Libre; C.

16:00 Casa Magallanes vs Defensores del Oeste; C.

En el Club Ingeniero Huergo – Km 3

15:00 Franjeados vs Deportivo Cachito; B.

17:00 Telecentro Tacuarí vs CSyD Gymnas; B.

19:00 Don Orione vs Club Social Lynch; A.

21:00 La Banda de AESA vs Deportivo Esquina; A.

GRUPO “A”

La Banda de AESA (Chubut)

1 -Sebastián Toledo.

2 -Rodrigo Alvarez.

3 -Cristian Loncón.

4 -Matías Cárcamo.

5 -Agustín Alaniz.

7 -Gabriel Gallardo.

8 -Jorge Gaitán.

9 -Diego Vargas

10 -Bruno Barría

11 -Alan Figueroa

15 -Juan Carlos Cárdenas.

17 -Julián Pacheco.

18 -Andrés Clemente.

19 -Gabriel Dodds.

DT: Ignacio Aldaba.

AC: Maximiliano Gatti.

PF: Lucas Techeira.

Delegado: Marcelo Amaya.

Deportivo Esquina (Corrientes)

1 -Luciano Sosa Siris.

2 -Luciano Preuss.

3 -Brian Vega.

4 -Alan Martín Acevedo.

5 -Franco Martínez.

6 -José María Carrizo.

7 -Daniel Leguiza.

8 -Facundo Franco.

9 -Matías Arriola.

10 -Pablo Pérez.

11 -Isaías Antenucci.

12 -Brian Franco.

13 -Nelson Mendoza.

14 -Iván Cáceres.

15 -Tobías Gómez.

DT: Iván Pellegrini.

AC: Humberto Lucero.

PF: Santiago Rodríguez.

Delegado: Cristian Aragón.

Don Orione (Mendoza)

1 -Damián Rivero.

2 -Genaro Borgna.

4 -Juan Bautista Sández.

5 -Pablo Gordillo.

7 -Joaquín Ongay.

8 -Lucas Brasili.

9 -Ignacio Alvarez.

10 -Agustín Paladino.

11 -Agustín Cuell.

14 -Lautaro Pellegrina.

15 -Ignacio Moreira.

16 -Tomás Rojo.

17 -Ignacio Gordillo.

18 -Tiago Sarmiento.

20 -Mauro Di Marco.

DT: Gustavo Gallardo.

AC: Ignacio Villanueva.

PF: Jorge Otarula.

Delegado: Javier Sández.

Club Social Lynch (Buenos Aires)

1 -Ezequiel Romano.

2 -Iván Báez.

3 -Brian Moyano.

4 -Juan Cruz Echeverría.

5 -Patricio Almeida.

6 -Damián Meza.

7 -Lautaro Báez.

8 -Jeremías Alfaro.

9 -Federico Alcaraz.

10 -Nahuel Fonseca.

11 -Mariano Cuellar.

12 -Germán Diez.

13 -Diego Pérez.

14 -Matías Alfaro.

15 -Damián Gatto.

DT: Federico Ortega.

AC: Tomás Báez.

PF: Agustina Buep.

GRUPO “B”

Telecentro Tacuarí (Misiones)

4 -Facundo Kottvich.

5 -Luciano Taborda.

6 -Alexis Toledo.

7 -Arturo Maczemchuk.

8 -Oscar Santander.

9 -Manuel Romero.

10-Santiago Verón.

14 -Tobías Dos Santos.

17 -Sergio Cuba.

18 -Marcelo Taborda.

19 -Facundo Corti.

20 -Lucas Szychowiski

DT: Guillermo Brajkovic.

AC: Ricardo Brajkovic.

PF: Alexis Lara.

Kinesiólogo: Eduardo Pawluszek

Delegado: Pedro Villalba.

Club Social y Deportivo Gymnas (Tucumán)

2 -Santiago López.

3 -Juan Manuel Garrocho.

5 -Juan Ignacio Carrizo.

7 -Tobías Rocha.

8 -Juan Pablo Guerra.

10 -Baltazar Liza Royo.

11 -Facundo Albarracín.

12 -Diego Orr.

14 -Braian Mercado.

17 -Manuel Laskowski Cruz.

18 -Matías Palacios.

19 -Mateo Torres.

20 -Daniel Dip.

DT: Nicolás Serpa.

AC: María Victoria Donadío.

PF: Carla Martínez.

VA: Agustín Aranda.

San Martín (Formosa)

1 -Juan Ignacio Duarte.

2 -Luciano Machuca.

3 -Brian Pineda.

5 -Hugo Bobadilla.

7 -Hernán Larrosa.

8 -Rodrigo Mereles.

9 -Marcelo Infran.

11 -Lucas Pared.

12 -Lucas Sánchez.

13 -Fernando Peralta.

14 -Horacio Benítez Silva.

15 -Emilio Nicolás Ortiz.

DT: Cristian Gómez.

AC: Alfredo Bresanovich.

PF: Rodrigo Uliambre Galloso.

Kinesiólogo: Carlos Bogado.

Delegado: Agustín Franco Ramón.

Deportivo Cachito (Santa Cruz)

1 -Miguel Medel Barrera

2 -Mateo Sanhueza Gonzalo

3 -Ramiro Bortule.

4 -Darian Palacios.

5 -José Duarte.

6 -Johan Cerezo.

7 -Nahuel Jaimes.

8 -Samir Campos.

9 -Jonathan Santana Acosta.

10 -Darío Martín Romero.

11 -Federico Hardy Fernajec.

12 -Fediro Galian.

13 -Darian Exequiel Romero.

DT: Juan Carlos Navea.

AC: Hugo Eduardo Navea.

GRUPO “C”

Drink Team Futsal (Chaco)

1 -Miguel Martínez.

2 -Bruno Ruiz.

3 -Franco Werteño.

5 -Martín Sánchez.

6 -Tobías Escalante.

7 -Agustín Medina.

8 -Gabriel Giménez.

9 -Javier Gutiérrez.

10-Marcos Fernández.

11 -Francisco Canteros.

12 -Julián Olderburgen.

14 -Javier Acuña.

15 -Lautaro Obregón.

17 -Alejandro Romero.

DT: Raúl Rodríguez.

Cuba Libre (Santa Fe)

1 -Joaquín Capurro.

2 -Nicolás Soberón.

3 -Tomás Misano.

4 -Tadeo Trivissono.

5 -Ignacio Morales.

6 -Aaron Tobías Aquilano.

7 -Guillermo Ledesma.

8 -Tomás Tolosa.

9 -Miqueas Torres.

10 -Marco Maglioca.

11 -Eliseo Yrure.

12 -Juan Pedro Heill.

13 -Lucas Peralta.

14 -Lautaro Acosta.

15 -Elián Soberón.

DT: Jonatan Domínguez.

AC: Agustín Zendra.

PF: Uriel Cáceres.

Delegada: Fabiola Martínez.

Club Atlético Casa Magallanes (Tierra del Fuego)

1 -Javier Ortega.

2 -Juan Camacho.

3 -Lautaro Godoy.

4 -Facundo Stein.

5 -Mateo Torales.

6 -Enzo Castellina.

7 -Ramiro Kokas.

8 -Lucas Godoy.

9 -Mauricio Martínez.

10 -Federico Jurado.

11 -Francisco Martínez.

12 -Leonel Romero.

13 -Maximiliano Schwarz.

14 -Enzo López.

15 -Lucas Aravena.

DT: Marcelo Sánchez.

AC: Alejandro Velázquez.

PF: Rodrigo Barúa.

Defensores del Oeste (Entre Ríos)

1 -Marcos Ross.

2 -Jonathan Campoamor.

3 -Agustín Pérez.

4 -Gastón Berón.

5 -Lucas Oliva.

7 -Julián Laprovittera.

8 -Gonzalo Cabrera.

9 -Alejandro Cepeda.

10 -Juan Sanson Caro.

11 -Sandro Telechea.

12 -Joel Conte.

13 -Jeremías Ferrari.

14 -Matías Imas.

15 -Carlos Perovich.

DT: Rodrigo Etchart.

AC: Juan Oliva.

PF: Candela Villagra.

Delegada: Valeria Bellagamba.