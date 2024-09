En Comodoro hay 25 comercios chinos que no quieren estar cerca

Concejales del bloque de Arriba Chubut mantuvieron este viernes un encuentro con integrantes de la Cámara de Comercio y con referentes de distintos supermercados chinos de esta ciudad, luego de solicitar estos últimos el encuentro para poder abordar un tema que los desvela.

“Con la Cámara de Comercio venimos manteniendo una agenda anual de actividades que tiene que ver con distintos requerimientos de las pymes que forman parte de nuestro ecosistema productivo en la ciudad y comercial. En este caso, la reunión era con supermercadistas de origen chino que le habían planteado ya a la Cámara de Comercio algunos requerimientos específicos con respecto a legislación de supermercados en la ciudad”, explicó la concejal Maite Luque.

En este sentido, señaló que “básicamente, esas cuestiones se trataron en la reunión. Primero conocernos, presentarnos y contarles un poco qué hacemos acá y la agenda legislativa que venimos manteniendo con la Cámara de Comercio; ellos también se presentaron y contaron cuáles eran sus inquietudes”.

La edil manifestó que “fueron muchos los presentes, fue una reunión importante, ellos ya habían tenido una reunión específica en la Cámara con los responsables. Son más de 20 emprendedores con supermercados ya en la ciudad; están invirtiendo mucho hace más de 10 años, así que la verdad fue una convocatoria importante porque ellos trabajan como cámara específica”.

Además, Luque sostuvo que “estuvimos viendo cuáles eran sus particularidades, cada una de las inversiones para ver si de alguna manera encontrábamos homogeneidad, más allá del origen de los fondos o inquietudes, para todos los supermercados de ese tamaño y sobre qué cosas se va a legislar, así que nos trajimos un tema para estudiar y ver si es posible una legislación como la que ya tenemos para farmacias, que exige un marco normativo provincial, e indica que no deben estar a menos de 7 cuadras de cercanía una de otra”.

De la misma forma, indicó que “hay algunas ciudades donde se trabaja con supermercados de determinado tamaño, que requieren determinada inversión y no pueden estar en un radio de 4 o 5 cuadras de cercanía uno del otro, que es digamos lo que solicitan ellos”.

Indicó la legisladora que “les explicamos que no podemos legislar según el origen de los capitales; tenemos que hacer un mapeo de los actores y ver cómo están los supermercados de la ciudad, cuántos supermercadistas entrarían en ese tamaño, y que a través de la Cámara de Comercio nos acerquen la información de ellos con algunos indicadores que nos sirven para determinar el grado de compromiso de inversión con la ciudad”.

Ante ello, Luque mencionó que “ya hemos intentado legislar, priorizando obviamente la libre competencia, pero garantizando que de alguna manera ellos puedan, en su esquema de negocios, mantener buenos precios y buena calidad de productos”.

Concluyó la concejal que “dejamos claro, sobre todo, el tema de expectativas. Lo que ya está nosotros no podemos cambiar porque la ley no puede ser retroactiva; las ordenanzas van a partir del día de su publicación para estar vigentes; entonces hay un par de supermercados que ellos saben que ya están remodelando y se están instalando y está esta cuestión de cercanía, así que hablamos de los tiempos y la responsabilidad que requiere legislar sobre estas cuestiones que no son algo que podamos resolver en el cortísimo plazo, sino que va a llevar un tiempo porque seguramente habrá muchas reuniones más y requiere un tratamiento profundo. Tendremos que juntarnos con el Ejecutivo, y se está trabajando en el control, la fiscalización y hasta el planeamiento urbano de la ciudad”.

Finalmente, recalcó que son 20 supermercados habilitados y otros 5 con habilitación en trámite que forman parte del grupo, mientras hay proyectos de otros comerciantes de otras regiones de China para establecerse en la zona, lo que generó justamente que los restantes decidieran convocarse y avanzar sobre los encuentros.

Fuente: Crónica