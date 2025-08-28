En Comodoro se realizará un seminario de Sambo

Será el viernes 12 y sábado 13 de septiembre en Terremoto MMA Team – Gym, en el barrio Industrial. Lo dictará el entrenador Juan Pablo Melo.

A la izquierda el ruso Abdulmanap Nurmagomedov, entrenador de excampeones y actuales campeones de UFC junto a Juan Pablo

El viernes 12 y sábado 13 de septiembre se realizará en Terremoto MMA Team – Gym en el barrio Industrial de Comodoro Rivadavia, un seminario de Sambo aplicado a las artes marciales mixtas. Lo dictará el entrenador Juan Pablo Melo, presidente de la Federación Argentina de Sambo, afiliada a la Federación Internacional de Sambo, la FIAS.

Por su parte el profesor de Artes Marciales Mixtas (MMA), Marcelo Lima, al respecto aseguró. “Por suerte ya pudimos acomodarnos, porque estaba fuera del país, para que pueda venir no solo a dar el seminario, sino también a graduar algunos alumnos míos y a mí también”.

“El seminario es abierto al público, va a constar de seis horas de reloj, que serían tres horas de 20:30 a 23:30 el día viernes 12, y la siguiente tres horas de 10 a 13 horas del sábado 13 en mi gimnasio. Y después a la tarde de ese mismo sábado, también seguimos los que tenemos que rendir, ya que los exámenes son bastante rigurosos, no solamente en lo técnico y en lo aplicable al alumno, sino también en la parte teórica, reglamento y todo ese tipo de cosas”, asegura Marcelo “Terre” Lima.

CUPOS AGOTADOS

El seminario es de cupos limitados, hubo mucha gente interesada ni bien se enteraron que venía Juan Pablo Melo, a tal punto que en una semana y media se agotaron los mismos. Melo, es una figura clave en el deporte de combate en Argentina, especialmente en MMA y Combat Sambo.

“Por suerte también están los integrantes del Demonio Team, del Brazilian Jiu Jitsu, mucha gente del MMA, así que yo creo que va a salir lindo, porque siempre están muy nutridos los seminarios de Juan Pablo. Siempre trata de que la gente salga satisfecha y que aprenda, sobre todo las cosas que se puedan colar, las cosas que vienen durante el seminario”.

“También Juan Pablo Melo estará observando el nivel de los practicantes locales, y si alguno está en condiciones de poder ingresar al Panamericano de Sambo que habrá en Bolivia el año próximo, tanto en masculino y femenino”, asegura Marcelo Lima.

El comodorense Jorge “Locomotora” Quiroga en el pasado Panamericano en República Dominicana logró un cuarto puesto en su categoría, un muy buen resultado teniendo el cuenta el bajo volumen de peleas o luchas que existen en la región.

El seminario se dictará en el Terremoto MMA Team – Gym, en Pedro Pablo Ortega 1910 del barrio Industrial de Comodoro Rivadavia.