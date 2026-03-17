En Comodoro, Torres reclamó por la deuda de Anses

Se reunió con más de 300 jubilados y confirmó gestiones con autoridades de PAMI para mejorar prestaciones.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, mantuvo un encuentro con referentes de centros de jubilados y vecinalistas de Comodoro Rivadavia, tomando nota de las necesidades de los distintos sectores. Además, compartió avances en obras clave de infraestructura, así como el estado actual de la demanda presentada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la deuda de más de $50 mil millones que Anses mantiene con la caja previsional provincial.

El primer encuentro tuvo lugar en la sede de la asociación vecinal Abel Amaya, junto a representantes de las comisiones directivas de ese barrio y de Moure y 30 de Octubre; mientras que la segunda reunión se desarrolló en el Centro de Jubilados y Pensionados del Petróleo y Gas Privado, ante más de 300 jubilados de toda la ciudad.

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OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Torres indicó que “dialogamos con los vecinalistas sobre la obra del pluvial de descarga al mar y escuchamos propuestas y planteos de primera mano”, destacando “el trabajo conjunto con las asociaciones que tienen un fuerte arraigo en la ciudad y cumplen un rol clave para que las soluciones lleguen a donde tienen que llegar”.

Sobre el encuentro con los centros de jubilados, el gobernador indicó que “les transmitimos las novedades respecto de la demanda por la deuda histórica de Anses, además de las gestiones que vamos a realizar a través de PAMI, ya que recibimos muchos reclamos por prestaciones puntuales”.

Asimismo, confirmó que “dialogamos con autoridades de PAMI de Nación para poder avanzar en soluciones concretas, y también para poner a disposición el sistema provincial, mediante arancelamiento, como prestador”.

“Tengo una responsabilidad personal con muchos centros de jubilados que son nacionales, y no se puede hacer una distinción entre jubilados nacionales y provinciales porque hay asimetrías muy profundas. Somos todos chubutenses, más allá de si tienen PAMI o Seros”, expresó el mandatario.

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En ese sentido, recordó que “mi primer cargo público fue al frente de PAMI y lamentablemente el Estado ha sido históricamente ingrato con la tercera edad, la más afectada tanto en épocas de hiperinflación como en contextos de recesión, como el actual”.

“A nuestros jubilados hay que respetarlos y acompañarlos con políticas que se sostengan en el tiempo, garantizando sus derechos sin depender de decisiones coyunturales”, agregó.

“Gobernar en épocas de recesión implica administrar escasez y enfrentar dilemas complejos, pero en materia sanitaria los jubilados tienen que ser una prioridad”, sostuvo Torres, convocando a “seguir trabajando en conjunto”.