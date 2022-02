En Comodoro ya se venden los autotest

Tienen un valor único, no habrá descuentos por obras sociales y se tomarán datos al comprador. Por el momento hay poca disponibilidad debido a que un solo laboratorio los desarrolla.

Los autotest de COVID-19 comenzaron a venderse en Chubut a un valor único de 1.650 pesos, como en todas las farmacias del país. Los test son individuales, se entrega uno por persona y a la hora de la venta los farmacéuticos toman una serie de datos (como nombre y apellido, DNI, teléfono, email, entre otros) a las personas que deseen comprarlo.

“Cada test tiene un número de registro y ese código se ajusta al DNI de quien lo lleva. Al principio es uno por persona. Una vez que lo usó, debe comunicar el resultado a la farmacia o, en su defecto, a una página de internet denominada autotestfarmacia.org e ingresa en el sistema de vigilancia”, explicó Eduardo Molina, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Chubut, en diálogo con El Patagónico.

“Nosotros también cargamos esos datos a una página, que van a una base de datos a nivel nacional para después, cuando la persona nos comunica si dio positivo o negativo, terminar de subir todo. Es para tener un control epidemiológico que se lleva a nivel nacional”, subrayó.

Asimismo, Molina cuestionó que el Ministerio de Salud de Chubut hubiera solicitado al Colegio de Farmacéuticos que realicen un resumen sobre la cantidad de test disponibles en las farmacias cada dos semanas, lo que generará “más trabajo del que ya tenemos”.

“Es todo un canal que es trazable por el código que tiene cada test. Creemos que lo que pide el Ministerio es redundante porque ya va al sistema de vigilancia y ellos son los encargados de comunicar a cada jurisdicción cómo ha dado ese test”, criticó.

POCA DISPONIBILIDAD

Molina también advirtió que, por el momento, hay poca disponibilidad debido a que un solo laboratorio vende los productos. “Hay un solo laboratorio que está vendiendo y, por eso, no hay tanta cantidad disponible. También es cierto que no hay mucho requerimiento en virtud de que la pandemia está bajando el nivel de casos y no estamos en la misma situación que hace dos semanas cuando teníamos picos de contagios”, aseveró y manifestó que “es probable que la semana que viene se vaya a ampliar el espectro de laboratorios”.

En este sentido, el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Chubut destacó que los autotest no llegaron antes a Chubut debido a que se retrasaron los tiempos de aprobación.

En cuanto a los valores, Molina aseguró que el precio internacional de estos productos es de 10 dólares, pero las negociaciones del Ministerio de Salud de la Nación permitieron que fueran más bajos.

Asimismo, recordó que “las farmacias no somos formadoras de precios que ya vienen por parte del Ministerio de Salud de la Nación y de la Secretaría de Comercio”.

Sobre la posibilidad de obtener una cobertura por parte de obras sociales, el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Chubut afirmó que el precio de 1.650 pesos es único y no se modificará, excepto que se disponga lo contrario.

“Cuando son autotest y las personas lo compran sin recetas, no se obtienen coberturas por obras sociales”, explicó.

“Son test orientativos, aunque el porcentaje que tiene de efectividad es alto porque están arriba del 90%, y se supone que si el test da positivo, es positivo. Cuando se avisa a la jurisdicción que ese test es positivo, que corresponde a tal DNI y a tal persona y quiere corroborar si es positivo se deberá hacer un PCR. Pero eso lo deberá determinar el Estado”, concluyó Molina.