En el Cordón Forestal reclaman por cloacas, surcos de agua y basurales clandestinos

Los vecinos del barrio Cordón Forestal expusieron las falencias que afectan al secto. "El primer problema que tenemos es el transporte de colectivo, que no anda circulando por el estado de las calles, vamos a ser conscientes que ha llovido muchos días y no se podía meter máquinas, entre el Cordón Forestal y el barrio Malvinas no pasaba el colectivo. El sr. Sampaoli se ha comprometido a dar una solución y están trabajando las máquinas, hoy ha funcionado de vuelta el colectivo", detalló David Prieto.

En tanto, se mantiene el problema con las cloacas, "más allá de que no tenemos el servicio de cloacas, por el barrio pasan los ramales del barrio petrolero y cada tanto tenemos desborde en las napas, se rompen las calles, es todo un tema ese, no sé cuándo lo iremos a solucionar", reclamó el vecinalista.

Otro inconveniente que detalló el vecino en diálogo con Del Mar fue "la surgencia de aguas, han vuelto a resurgir algunas vertientes, el agua corre y hay que canalizarla, no podés tapar una vertiente, lo informamos al municipio, sabemos que hay algunos proyectos pero hay que esperar".

RECLAMO POR AUMENTOS DE LAS TARIFAS

Por otro lado, Prieto indicó que se ha vehiculizado a la SCPL un reclamo por el aumento del suministro de energía. "Hay vecinos, los que tienen gas, que le han llegado incrementos de luz de 150 por ciento. De 3 mil pasos pasaron a pagar 14 mil pesos. Tienen lo esencial de electrodomésticos, tenían un gasto bajo de 3200 pesos y se les ha ido a más del triple". Sobre la respuesta que dan desde la Cooperativa, Prieto indicó: "yo he ido a hacer el reclamo y me han dicho que tenemos una fuga de corriente porque a todos nos llegó una tarifa muy elevada. Más de 60 familias pagan más de 60 mil para arriba". Por este tema se presentó una nota a la SCPL y en la próxima semana podrían recibirlos.

Finalmente, Prieto detalló como otra problemática el tema de los basurales clandestinos. "Esto no es el basural de la ciudad, es el pulmón de la ciudad, nosotros trabajamos con Urbana toda la semana están limpiando los basurales, parece que esperaran que desocupen para tirar de vuelta. Nosotros pensamos que tienen que hacer multas de la Municipalidad porque la única manera es que les duela el bolsillo".