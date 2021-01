En Esquel se reportó al primer turista contagiado

Según dijo el médico Emilio Biondo, el turista en cuestión se acercó el viernes a la base del Plan Detectar con fiebre, confirmándose que era positivo de Covid-19. Además, el medico epidemiólogo indicó que se trata de “un caso ambulatorio, que se encuentra en buen estado de salud”.

El turista vino de Buenos Aires “para pasar las fiestas de fin de año. Hoy se acercó al operativo de Plan Detectar en la Escuela Nº 210, con sintomatología. Hace cinco o seis días venía con una persistencia de un cuadro febril y se lo interroga en el lugar para luego hacerle el estudio que dio positivo”, dijo Biondo.

“La persona había venido de la provincia de Buenos Aires y estuvo alojado junto a su familia en un establecimiento turístico de cabañas de nuestra ciudad, disfrutando de las fiestas de fin de año. Pero lamentablemente es un caso positivo que detectamos aquí”, detalló.

También, Biondo indicó que la persona tenía intenciones de “viajar hacia Buenos Aires, pero obviamente no puede porque no tiene el alta médica y uno cuando hace una declaración jurada de viaje tiene que no ser un caso positivo. Y en el caso de su familia, al ser contactos estrechos tampoco estarían en condiciones de viajar”. Además, agregó que le recomendó que “se mantenga en aislamiento y que no exponga a nadie. Sería irresponsable que esta persona se vaya porque no sabemos cómo se dispersa la enfermedad”.

Añadió el profesional que “nosotros tenemos la obligación de indicarle que se tiene que quedar cumpliendo el aislamiento en Esquel hasta que reciba el alta”.

Resaltó –según Radio 3- que “cuando se lo interroga, expresaron que no vinieron enfermos porque está claro que no hubieran haber podido viajar. Simplemente en su familia, una de sus hijas, tenía un resfrío”.

Para finalizar, el profesional de la salud, indicó que la persona se pudo haberse infectado en “cualquier lugar del trayecto hacia Esquel, o incluso estando en la ciudad porque ya hace más de siete días que se encuentran aquí”.