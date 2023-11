En estado de ebriedad, un joven de 18 años volcó su Corsa

Un joven de 18 años volcó su vehículo en el camino alternativo del barrio Saavedra. El conductor, que se encontraba bajo los efectos del alcohol, no resultó herido en el incidente.

Esta madrugada, a las 3:35, en el camino alternativo del barrio Saavedra, se denunció la presencia de un vehículo volcado. Se trataba de un Chevrolet Corsa con dominio ITE-227, que era conducido por AIB, de 18 años.

En principio, el joven intentó no llamar mucho la atención y contó que se encontraba bien y que no requería asistencia médica. Según su relato, el vuelco se produjo cuando perdió el control del vehículo al no poder maniobrarlo correctamente.

WhatsApp Image 2023-11-26 at 10.12.02.jpeg

Sin embargo, los oficiales en el lugar notaron que balbuceaba y no coordinaba sus palabras al hablar, lo que les hizo sospechar que podría estar bajo los efectos del alcohol.

Se solicitó entonces la presencia de personal de Tránsito en el lugar, y el jefe de Departamento de la Zona Norte le realizó un test de alcoholemia al conductor, cuyo resultado fue de 2.11g/L, por lo que se procedió a labrar el acta de infracción correspondiente.

En este contexto, el vehículo fue trasladado al corralón municipal por una grúa perteneciente al tránsito, a cargo del Sr. Mónaco. El vehículo quedó secuestrado, a disposición del Tribunal de Faltas N° 3.