En medio de la crisis, el trueque resurgió con fuerza en Comodoro

La jornada estuvo organizada por el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y se hicieron presentes familias enteras que llevaron adelante la primera jornada de trueque en la ciudad, una práctica que reaparece ante cada crisis económica, como en este momento.

Los que se convocaron pudieron intercambiar ropa por alimentos y demás productos de primera necesidad, entre otros artículos.

“No queríamos volver a esto, pero es la única posibilidad que tenemos de poder adquirir aquello que no se puede comprar. Es una feria de economía popular que se basa en eso, en los precios que podemos acceder y que no están en una tienda” expresó Carolina Ruiz, referente del MTE que organizó la feria.

trueque1.mp4

“LA SITUACION ES CADA VEZ PEOR”

Miriam, una de las mujeres que estuvo en la primera feria de trueque, describió que “la situación cada vez es peor y no nos alcanza. Las cosas siguen subiendo y la necesidad que hay”.

trueque 2.mp4

Más adelante, comentó que en el actual escenario, en Comodoro “todo subió (los precios), con la inflación y se nos está haciendo muy difícil. Traje cosas para cambiar y también para vender y me ha ido, dentro de todo muy bien. No hay diferencia (al año 2001) se hace muy difícil. Yo, trabajo y se está notando mucho las cosas que uno no puede comprar”.

Cecilia, otra de las feriantes, trazó un panorama de cómo las familias viven la actual crisis. “Este año es mucho peor. Antes, la gente venía con pack de lentejas, garbanzos. Ahora, somos nosotros, con la misma familia, hay todo un esfuerzo de la misma familia. Y por parte del Estado no lo vemos, tenemos que luchar por nosotros y solos”.