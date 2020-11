En Pirámides rechazan a 37 automovilistas

Los comerciantes y referentes de pymes locales manifestaron su molestia con las medidas dispuestas por el Gobierno Provincial. Estiman que las disposiciones afectan la asistencia de visitantes y por ende el nivel de ingresos.

“Yo esperaba otro movimiento el pasado fin de semana. Pero rebotaron gente. No es claro el tema de los permisos. Está todo con dudas y la gente no se anima a venir”, expresó Maximiliano Villarreta, dueño de un kiosco.

“Necesitamos que ingrese la gente necesitamos el turismo, tenemos todo preparado para atender al público como corresponde. Espero que se mejore el tema del permiso y que tenga más publicidad. Es muy difícil así”, recalcó.

Néstor Redondo, propietario de un hotel, aportó su visión. “No puede ser que no dejen entrar a la gente. Treinta y siete vehículos han sido rechazados que venían a pasar el día, a comer, a comprar algo. Es un criterio del gobierno mal hecho, donde no se usó la coherencia”, indicó a Jornada Play.

“Está la pandemia de coronavirus y la pandemia económica. Tenemos un montón de gastos, hay que pagar a los empleados y pagar impuestos, la luz. No nos han perdonado nada. Nos han dado más tiempo para pagar, nada más”, acotó.

“Hay un filtro que no deja pasar a la gente. El pasado fin de semana ingresaron 150 personas. Eso no es nada, si hay un cupo de 1600, según el Gobierno Provincial. Eso pasa porque la resolución de turismo está muy mal hecha. Ponen tantas restricciones que la gente se va a otro lado. Me siento muy marginado”, añadió otro comerciante.

“No solo hubo problemas para el turista. Rebotaron muchos autos. Hubo médicos que no lo pudieron pasar”, comentó.

“Hay consultas por turismo nacional y reservas hechas para enero. Pero el problema que tenemos es ahora”, concluyó.