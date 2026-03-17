Encuentro informativo para gastronómicos interesados en participar del Festín de Sabores

La actividad se desarrolló este lunes en el auditorio del Predio Ferial y convocó a más de 170 emprendedores gastronómicos, productores y representantes del sector, interesados en formar parte de la quinta edición del Festín de Sabores que se realizará el 9 y 10 de mayo y que cada año se consolida como el encuentro gastronómico más importante de la Patagonia.

En la ocasión se abordaron distintos aspectos, vinculados al proceso de postulación y selección, además de reforzar el valor de la identidad patagónica en la propuesta gastronómica, uno de los ejes que caracteriza al Festín de Sabores. Asimismo, profesionales del Servicio de Bromatología de la Municipalidad expusieron temas sobre manipulación segura de alimentos, requisitos sanitarios y buenas prácticas necesarias para participar en eventos gastronómicos de gran convocatoria.

El gerente de Comodoro Turismo, Eduardo Carrasco, destacó la importancia de este espacio afirmando que “surgió como inquietud de ellos en ediciones anteriores y que hoy elegimos capitalizarlo como oportunidad de mejora para el intercambio de información y fortalecimiento de postulantes”.

Asimismo, resaltó que “entendemos la magnitud de esta convocatoria como reflejo de lo que significa el Festín de Sabores para todos, ya que no es solo un evento gastronómico, sino una plataforma de desarrollo que pone en valor la identidad de la Patagonia, genera oportunidades de crecimiento y ofrece una experiencia más que interesante, tanto para la comunidad como para quienes visitan nuestro destino”.

Por su parte, emprendedores, incluso de otras localidades de la región, resaltaron la importancia de estar presentes en este encuentro previo afirmando que "la preselección es muy importante para nosotros; por eso elegimos viajar e informarnos ya que somos de Puerto Deseado, conocemos la magnitud del evento, pero nunca hemos abordando la gastronomía con identidad patagónica, y tenemos dos variedades con algas marinas. Es muy importante porque sabemos que a nivel regional es uno de los más importantes de la Patagonia y es fundamental para posicionar a Comodoro Rivadavia dentro del mapa turístico”, valoró Fernanda Toledo, de Cascajo Gastronomía.

Desde Comodoro Turismo recordaron que hasta el viernes 27 de marzo se recibirán las propuestas de quienes deseen formar parte del proceso de selección para la edición 2026 del Festín de Sabores, que este año celebrará su quinta edición reafirmando su crecimiento y posicionamiento dentro del calendario de eventos de la región.

Para más información, los interesados podrán dirigirse a las redes sociales de @Comodoro Turismo, @festindesaborescomodoro o a través del correo electrónico [email protected]