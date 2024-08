Entrenador olímpico destrozó la organización de los Juegos Olímpicos

Santiago Gómez Cora, entrenador del equipo de rugby Los Pumas 7s, manifestó duras críticas hacia la organización de los Juegos Olímpicos de París 2024. En sus declaraciones, Gómez Cora subrayó una serie de inconvenientes que enfrentaron los atletas durante su estadía en la Villa Olímpica.

"Dejé todo lo que decía París, en ropa, en recuerdos, en cosas que nos habían regalado. No extraño nada de Francia", comentó el entrenador, quien hizo hincapié en la hostilidad y en las deficientes condiciones tanto en los estadios como en las calles, donde incluso familiares y amigos sufrieron insultos.

Uno de los problemas principales fue la alimentación. Según Gómez Cora, las largas esperas para obtener comidas adecuadas resultaron inaceptables para deportistas de alto rendimiento. "Esperar 40 minutos es mucho para un deportista de alto rendimiento", enfatizó. Además, mencionó la falta de proteínas debido a la tendencia hacia menús veganos o vegetales.

La incomodidad no se limitó a la comida. Las altas temperaturas de 35 grados sin aire acondicionado fueron otro obstáculo significativo. Los atletas tuvieron dificultades para descansar, ya que los ventiladores ecológicos eran insuficientes para enfriar las habitaciones. Gómez Cora también relató problemas con el suministro de agua, que afectaron a todo el edificio argentino, y las dificultades sanitarias que enfrentaron las jugadoras de hockey, quienes se vieron obligadas a mudarse debido al desbordamiento de los baños.

"Es sorprendente que las organizaciones del deporte de alto rendimiento tengan esos estándares", expresó Gómez Cora. "No podés venir de alto rendimiento, acostumbrados a ciertos estándares, y pasar de golpe a dormir en una cama de cartón, hacer colas para comer o que no haya la comida apropiada y no puedas comer proteínas la semana previa a la competencia. Es un montón de ventaja", concluyó el entrenador.