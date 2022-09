Es de Chubut, no se vacunó y no puede competir en los Juegos Evita

El nadador Diego Cabezas es protagonista de una historia singular. De 14 años de edad, logró la clasificación a la fase nacional de los Juegos Evita, que se desarrollarán en Mar del Plata entre el 24 y el 29 de octubre. Es la máxima cita del deporte juvenil en el país.

Sin embargo, al no estar vacunado contra el Covid 19, no puede participar. Desde Chubut Deportes, confirmaron la existencia de la disposición nacional.

“Soy nadador y represento a Deportivo Madryn. Logré la clasificación en el primer puesto a nivel local y provincial en 100 metros espalda, 100 metros combinados, 100 libres y 50 libres”, le comentó Diego a Jornada.

“Pero me encontré con la restricción de que por no tener dos dosis de la vacuna del COVID-19 no puedo viajar”, añadió.

“Chubut Deportes le comunicó esto al club, y el club me lo comunicó a mí. Es una orden de Nación. Es discriminatorio esto”, relató el oriundo de Mar del Plata pero residente en Madryn.

“Me da bronca porque entrené un montón y participé de este torneo y ahora no puedo ir a la final en Mar del Plata; yo entreno de lunes a sábado para poder alcanzar mis objetivos”, narró.

Julio, padre de Diego, respalda a su hijo. "Como padres, queremos lo mejor para nuestro hijo. Es constante, perseverante y queremos que sus objetivos se cumplan, haremos todo lo posible para que eso ocurra", expresó.

Diego explicó por qué no se vacunó. “No me vacuné porque mis papás no lo creyeron necesario y porque tuvimos Covid. Gracias a Dios tuvimos suerte y no nos pasó nada. Yo me vacunaría pero no llego con el tiempo para tener ambas dosis”, expresó.

La familia evaluó la vía judicial, pero de momento, ha sido descartada. “Lo evaluamos; hablamos con una abogada pero sale muy caro y mis papás no cuentan con ese dinero”, puntualizó.

“La natación para mí es un deporte el cual me divierte mucho, me apasiona y al cual le dedico mucho tiempo. Ojalá esto pueda solucionarse”, concluyó.