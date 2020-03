"Es un orgullo para todos los petroleros que nos reciba el Presidente"

Avila y Alberto coincidieron en que la política petrolera del país no puede pasar exclusivamente por Vaca Muerta.

Avila y Alberto coincidieron en que la política petrolera del país no puede pasar exclusivamente por Vaca Muerta.

“Creo que esto es un broche de oro para un mes donde hemos tenido reuniones con varios ministerios, juntándonos para plantear la necesidad de tener inversiones y que el país se recupere rápido para que podamos entre todos construir una Argentina para todos”, sostuvo Ávila remarcando la importancia del encuentro con Fernández “porque nos permitió saber hacia dónde apunta el Gobierno nacional y también hacia dónde lo hace cuando se habla de la provincia del Chubut y la ayuda que necesita porque hoy el propio Presidente nos mencionó que no nos va a dejar solos. Eso también es un gran paso para garantizar la paz social”.

El líder sindicalista, acompañado por el tesorero Héctor Millar, aseguró que “hay que seguir trabajando y por el buen camino, pero también a todos los ministros les hicimos saber que no solamente existe Vaca Muerta sino que está lo convencional, donde nos hemos encontrado en los últimos tiempos con la salida de seis equipos, y ojalá podamos seguir sacando más porque eso va a seguir garantizando más empleo en la región”.

Ávila comentó que han hablado por la penalización que tiene el petróleo de la Cuenca, el colque “que cuando se habla de retenciones siempre se habla de un barril a 53 o a 56 dólares, y a eso nosotros siempre le tenemos que descontar 4 dólares por barril de exportación. Sería un gran beneficio para nosotros a tener en cuenta, pero más allá de eso creo que al proyecto de Vaca Muerta lo tenemos que acompañar todos los argentinos porque en el mundo está habiendo cambios tecnológicos y nosotros los pocos recursos que tenemos los debemos aprovechar y sacar, en un momento donde el país más lo necesita en el día a día que es el crecimiento y nuestro crecimiento está en estas bases, las de encontrar negociaciones que nos permitan crecer como país y a los inversores que vienen, darle garantías de Trabajo y de que podemos encontrar entre todos la mejor salida”.

POLITICA ENERGETICA

“Es muy importante que nos reciba el Presidente como sindicato; para mí es un orgullo pero también debe serlo para todos los petroleros que venimos a representar porque en esta mesa nos sentamos a hablar en nombre de los 10.400 trabajadores que tenemos afiliados. Esta es la tercera vez que nos recibe y sin el apoyo de ellos no hubiésemos llegado acá, donde lo importante es que estamos sentados a una mesa donde se decide el futuro de los trabajadores de la provincia del Chubut”, enfatizó.

Y analizó que “es valioso poder tener de primera mano todo lo que pase en la agenda del país y también de la Cuenca con el propio Presidente de la Nación porque tal como lo dijo él, los incentivos para lo nuevo que se viene están y eso va a permitir que Chubut con sus yacimientos maduros pueda tener pozos de exploración donde todos pongamos un granito de arena. Ojalá nos vaya bien y podamos encontrar no un Vaca Muerta, pero sí nuevos recursos que nos permitan mantener la producción”.

En ese marco, ‘Loma’ ratificó su apoyo a la nueva Ley de Hidrocarburos por la mirada integral y federal del Gobierno nacional en cuanto a políticas energéticas, al tiempo que sostuvo que a nivel local “la producción está llegando a su punto límite, le quedan tres o cuatro años más de producción a full y después seguramente las perforaciones van a caer, por lo tanto si no encontramos nuevos yacimientos va a ser duro para nosotros; así que hay que pensar en el futuro y pensando en ese mismo mecanismo es que pedimos las mismas condiciones para las mismas inversiones”.

“Creo que eso Alberto lo tiene mejor que nadie en la agenda porque conoce el tema ya que era el Jefe de Gabinete cuando se aprobó la Ley Corta y sabe los beneficios que deja cuando las cosas se hacen mirando al pueblo y no solamente a sectores capitalistas. Estas son cosas que hay que llevarlas por el buen camino y tener conciencia de que hoy en día en la provincia del Chubut, el principal motor que genera empleo es justamente la industria petrolera, y si no la cuidamos la vamos a pasar mal todos los chubutenses”, determinó.

El titular del gremio más poderoso de la región comentó que estuvieron también hablando del tema político, sentenciando que “es importante que se pueda construir un nuevo poder en la Argentina y no dejarnos caer y que nos pase como siempre que cada vez que hay recambios volvemos al Fondo (Monetario). Creo que hay que tener conciencia de eso”.

“Alberto sigue siendo el mismo que nos fue a visitar dos veces a Comodoro Rivadavia, la misma persona humilde que atiende como lo hizo hoy no solamente a nosotros, ya que nos encontramos adentro con senadores, con el expresidente (Eduardo) Duhalde. La verdad que fue un día bastante importante para nosotros en materia política pensando siempre en la provincia y en la ciudad, que las tenemos que sacar entre todos de esta situación, sin que nadie venga a hacerse el dueño de la política porque hoy no hay mérito para eso. Si no hay unidad, es difícil para todos”, analizó.

Ávila señaló que le dejaron fecha a disposición a Alberto Fernández para que vaya a visitarlos a Comodoro. “Nosotros queremos tener el gimnasio terminado para fines de junio, para el aniversario del sindicato, pero también dependemos de que nos pueda visitar cuando tenga la posibilidad de asistir a la Capital Alternativa ya que él ha nombrado a Comodoro Rivadavia, y que allí pueda inaugurarlo”.

“También nos ha dejado una buena respuesta en el tema provincial que es el que más nos preocupa; que se sale de la situación de la provincia trabajando entre todos y poniendo cada uno un granito de arena. Que eso se logra apoyando y acompañando al gobernador para sacar la provincia adelante. La tarea que nos ha encomendado es la de juntarnos con todos los sectores para poner a Chubut de pie nuevamente”, destacó.

Finalmente, consideró que “lo más importante es que tenemos que dejar muchos egos de lado, dejar las peleas políticas y mediáticas que tienen algunos y ponerse a laburar por la gente porque mientras todo eso pasa la gente sigue sin cobrar y sin poder tener una provincia funcionando, con hospitales que siguen trabajando a media máquina. No hay insumos en ningún lugar y esto lleva a tener cada vez menos recursos y menos posibilidades de salir porque nos están mirando y cuando lo hacen observan qué es lo que estás haciendo vos para mejorar esto”.