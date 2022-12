El Patagónico | Policiales | INSEGURIDAD - 14 diciembre 2022

"Es en vano realizar la denuncia", dijo una comerciante

Una comerciante fue asaltada en Huergo y Los Nogales y a pesar de que la Policía detuvo a uno de los delincuentes, no quiso hacer la denuncia porque no es la primera vez que le pasa y considera que no obtiene resultados positivos.