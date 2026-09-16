Escándalo en la Armada: denuncian sobresueldos por más de 1600 millones

La Armada quedó envuelta en fuerte escándalo de sobresueldos. La investigación apunta a desvíos cercanos a los 1600 millones de pesos de parte de oficiales que manejaban la liquidación de los sueldos.

El caso tomó estado público por una denuncia penal presentada por el jefe de servicios financieros de la Armada, que expuso graves irregularidades en liquidaciones de sueldos, suplementos y horas extras. De confirmarse los hechos denunciados, el caso confirmaría la falta de auditorías y controles en la Armada.

Fuentes con acceso a la denuncia revelaron a LPO que se habrían detectado pagos de sueldos que habrían continuado después de la desvinculación de personal y mucho de ese dinero habría terminado en cuentas de marinos, como un circuito de sobresueldos. El escándalo salpica a integrantes del área encargada de liquidar los sueldos, entre ellos oficiales jefes del escalafón Intendencia.

La maniobra habría consistido en mantener liquidaciones que debían cesar y desviar posteriormente esos fondos a cuentas de determinadas personas. También se detectaron irregularidades en acreditaciones de suplementos y horas extras al personal civil.

Las fuentes consultadas informaron que los oficiales que estuvieron a cargo de la maniobra se quedaban con la mitad de las liquidaciones y se calcula que hay cerca de 50 involucrados.

"Parte del personal necesitaba complementar sus ingresos con otros trabajos y recursos destinados a remuneraciones fueron desviados intencionalmente. Si bien se abrió una investigación interna en curso, todo indica que quieren ocultar este hecho de corrupción, que podría escalar e involucrar hasta la conducción misma de la fuerza", afirmó un marino al tanto de la maniobra.

Como jefe del área de liquidaciones se desempeña el capitán de navío de intendencia Carlos Alberto Castro Maggio y como segundo jefe el capitán de navío Guillermo Gabriel Orozco.

Una vez que trascendió la denuncia, la Armada confirmó las irregularidades. "Ante la detección de irregularidades en el área responsable de la liquidación de haberes al personal, se inició una actuación administrativa que permitió determinar inconsistencias en las acreditaciones de los sueldos", informó la Armada en un comunicado.

"Constatadas las irregularidades, se radicó la denuncia correspondiente ante el Juzgado Federal N° 2, a fin de que se investiguen los hechos y se determinen las responsabilidades de las personas involucradas, garantizando el debido proceso y el esclarecimiento de la situación", agregó el texto.

"La correcta administración de los recursos públicos constituye un compromiso indeclinable para el Ministerio de Defensa, del cual depende la Armada Argentina. Existe tolerancia cero frente a cualquier irregularidad en su manejo y se adoptarán todas las medidas que correspondan para determinar responsabilidades y garantizar el cumplimiento de la ley", concluyó de manera previsible.