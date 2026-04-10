Escándalo en Portugués: Puntano denunció una "maniobra interna" tras su salida

El entrenador aseguró que fue desplazado por intereses dirigenciales y apuntó contra referentes del club. También negó conflictos en el plantel y habló de una “trama” para forzar su salida.

El fútbol comodorense se vio sacudido por la sorpresiva salida de Hugo Puntano de la dirección técnica de Deportivo Portugués. Lo que inicialmente se interpretó como una decisión deportiva, tras las primeras tres fechas del torneo, derivó en una fuerte denuncia pública del propio entrenador, quien aseguró haber sido víctima de una maniobra interna para desplazarlo del cargo.

En una entrevista con Tiempo Deportivo, Puntano apuntó directamente contra Sebastián Guerreiro —sobrino de un histórico dirigente fallecido— y el capitán del equipo, a quienes responsabilizó por su desvinculación. Según sostuvo, la conducción del club cambió de manera significativa tras el fallecimiento de José Guerreiro, a quien describió como una figura que ejercía un liderazgo unipersonal pero respetuoso de los procesos deportivos.

“El presidente y él me echaron sin el aval de la comisión directiva. Los que están hoy son manejados por ellos. El vestuario no estaba roto, eso es una excusa”, afirmó el DT, rechazando los argumentos que habrían justificado su salida.

De acuerdo a su relato, el conflicto se originó a partir de su negativa a aceptar injerencias en la conformación del equipo. En ese contexto, también cuestionó el rol del capitán del plantel, a quien acusó de haber participado en la decisión junto a Sebastián Guerreiro. “No me dejaron trabajar como corresponde, ni reforzar el equipo. Buscaron la forma de sacarme”, sostuvo.

Uno de los aspectos más polémicos de sus declaraciones fue la referencia al clima previo al partido ante Huracán. Puntano aseguró que desde la dirigencia esperaban un resultado adverso contundente para legitimar su salida. Incluso, afirmó haber recibido comentarios que ponían en duda su continuidad en caso de obtener un buen resultado.

El entrenador también vinculó su desvinculación con intereses económicos y personales, al señalar que el club atraviesa un momento de solidez financiera que habría despertado el interés de personas ajenas al ámbito futbolístico. En ese sentido, deslizó que su reemplazo ya estaría definido por vínculos cercanos a la nueva conducción.

Con 62 años y una extensa trayectoria en el fútbol local, Puntano reivindicó su trabajo al frente del equipo, destacando el ascenso de Deportivo Portugués a la máxima categoría. “Era muy difícil lograrlo en las condiciones en las que estaba el club, pero lo conseguimos con mi cuerpo técnico”, remarcó.

Por último, contrastó la actual situación con la gestión anterior y cuestionó las formas en que se produjo su salida. “Me voy tranquilo con lo hecho, pero dolido. No me gusta que se ponga en duda mi trabajo ni el de mi equipo”, concluyó.

Mientras tanto, Deportivo Portugués atraviesa un momento de incertidumbre tanto en lo institucional como en lo deportivo, en medio de un conflicto que suma tensión al presente del club.

Fuente: comodorodeprimera.com.ar