Rosario Central debutó con un empate en la Libertadores

El “Canalla” igualó de local 0-0 ante Independiente del Valle por el Grupo H del certamen continental. De esa manera, Angel Di María volvió a jugar la Copa tras 20 años.

Rosario Central empató este jueves de local 0-0 ante Independiente del Valle de Ecuador en el partido que marcó el debut de ambos en el Grupo H de la Copa Libertadores de América.

El encuentro, que se jugó en el Gigante de Arroyito, tuvo el arbitraje del colombiano Wilmar Roldán, en un partido donde el campeón del mundo Angel Di María -que se recuperó de una lesión muscular- volvió a jugar la competencia más importante del continente luego de 20 años.

El equipo ecuatoriano terminó con diez jugadores porque a los 15 minutos del segundo tiempo se fue expulsado Júnior Sornoza.

La primera llegada del partido fue de la visita, a los cuatro minutos, con una jugada colectiva que terminó en un remate lejano de Daykol Romero, el cual se desvió en un defensor y estuvo cerca de entrar por el palo izquierdo de Jeremías Ledesma.

Dos minutos después, Alejo Véliz generó el primer ataque del local, con un derechazo bajo desde el borde del área que fue detenido, bajo sobre su poste derecho, por Aldair Quintana.

El conjunto ecuatoriano volvió a generar peligro con otro disparo lejano a los nueve minutos, mediante un potente disparo de derecha de Jordy Alcívar, que hubiera entrado alto y por el caño derecho de Ledesma, que reaccionó a tiempo y pudo poner la mano para despejar al córner.

A los 14 minutos, Layan Loor recibió sobre el costado izquierdo y disparó desde afuera del área, con un remate bajo y cruzado que volvió a requerir una respuesta de Ledesma, que pudo desviar al tiro de esquina.

Seis minutos después, Carlos González superó a ambos centrales del conjunto rosarino a pura potencia y remató cruzado desde la medialuna del área, con un tiro que se fue abriendo y pasó cerca del segundo palo.

Cuando iban 26 minutos, un centro desde la izquierda al segundo palo le llegó a Enzo Giménez, que sacó un zurdazo de primera desde el límite del área chica, el cual salió muy al medio y pudo ser detenido por Quintana.

En 44 minutos, luego de una buena jugada individual de Di María, Vicente Pizarro recibió sobre la medialuna del área y sacó un zurdazo cruzado, que salió bajo y apenas ancho.

La primera del segundo tiempo fue del local, con un cabezazo de Véliz al borde del área chica, luego de un córner ejecutado por Di María, que increíblemente se fue desviado por el poste izquierdo de Quintana.

A los 10 minutos, un nuevo córner cabeceado por Véliz buscaba el segundo palo para que el defensor Ignacio Ovando lo empuje al gol, aunque al central le faltaron pocos centímetros para alcanzar la pelota, que se terminó yendo desviada.

Cuatro minutos después, Independiente del Valle se quedó con un jugador menos de manera insólita, con un manotazo del experimentado Júnior Sornoza que impactó en la cara de Ignacio Ovando.

En 24 minutos, Véliz giró a algunos metros del área, se puso de frente al arco y remató, con un disparo que se fue desviado por el primer palo.

Solo dos minutos más tarde, Jaminton Campaz recibió por izquierda, enganchó hacia adentro y definió con la cara externa del pie zurdo, sacando un remate con efecto que se fue apenas al lado del segundo palo, ante un Quintana inmóvil.

Con tiempo cumplido de la segunda mitad, el mediocampista colombiano quiso sorprender con un remate desde el lado izquierdo del frente de ataque, que Quintana pudo desviar, en una noche fantástica en lo individual, sobre el ángulo derecho de su arco.

En el sexto minuto de descuento, luego de un centro que habilitó un cabezazo de Con la igualdad, el “Canalla” es tercero mientras que el elenco ecuatoriano se ubica segundo en el Grupo H, ambos con una unidad.

En la próxima fecha, el equipo que dirige Jorge Almirón visitará a Libertad de Paraguay, el miércoles 15 de abril a las 19 (hora de Argentina), mientras que el elenco ecuatoriano recibirá a la Universidad Central de Venezuela, el mismo día a partir de las 23.