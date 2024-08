Escandalosa interrupción de Di Tulio en sesión de Legislatura

El ex diputado nacional Héctor Di Tulio protagonizó este jueves un escándalo en la sesión ordinaria de la Legislatura provincial, cuando desde las gradas pidió a los gritos a los diputados que se ocupen “de las mafias y la pesca ilegal en Santa Cruz”.

El dirigente radical y ex candidato a diputado nacional por el SER (2019), logró ingresar con su hijo y a viva voz acusó a las autoridades de la Cámara de Diputados de tratar de impedirle poder presenciar la sesión.

El incidente quedó registrado durante la transmisión en streaming de la Legislatura en redes sociales. Sucedió cuando hablaba la diputada Rocío García en la sesión que presidió Claudia Barrientos, ante la ausencia del vicegobernador Fabián Leguizamón.

“Es una vergüenza diputados que no me dejaran entrar. Soy diputado nacional mandato cumplido y convencional constituyente, diputado de esta Cámara. No es culpa de la gente que está ahí (por el ingreso). Vengo con mi hijo que es autista a hablar, a chalar”, vociferó.

“Me da bronca que esta es la Casa del Pueblo y no me dejaran entrar por las órdenes que dan y que dependen de ustedes. De nadie más”, agregó furioso el referente radical.

En este sentido, consideró que lo que se le criticó al kirchnerismo, lo está aplicando el vicegobernador Fabián Leguizamón.

“Ustedes mandan y esto no puede seguir sucediendo”, advirtió, mientras se entrecortaba el sonido de la transmisión.

No obstante, llegó a expresar su mensaje a los diputados exigiéndoles que se ocupen del tema de la pesca y de las “mafias” que lo manejan

Aseguró que “millones de toneladas se tiran mientras nuestro pueblo se muere de hambre”, no precisando si se refería a lo que desechan los buques pesqueros en el mar o bien aludía a las cargas fue se llevan al exterior, ya que se apresuró a manifestarse antes de que el audio de la transmisión en streaming se interrumpiera.