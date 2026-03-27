Falleció una beba por muerte súbita

Tenía solo dos meses de vida y el penoso deceso se produjo en la noche del jueves en un domicilio del barrio San Benito uno de los sectores urbanos más poblados de la capital santacruceña.

La zona es jurisdicción de la Comisaría Séptima y informe oficiado suministrado el Departamento de Comunicaciones de la fuerza de seguridad provincial señala que una comisión policial intervino en el hecho ante un requerimiento por una emergencia médica en un domicilio del barrio San Benito, donde una beba de dos meses de vida se encontraba en estado crítico.

Al arribar al lugar, el personal policial asistió a la niña, iniciando de manera inmediata maniobras de reanimación cardiopulmonar, al tiempo que se solicitó la presencia de personal de salud.

La beba fue trasladada de urgencia al Hospital Regional donde, pese a los esfuerzos realizados por los profesionales médicos, se confirmó su fallecimiento.

De acuerdo a los resultados de la autopsia médico legal, “la causa del deceso fue determinada como muerte súbita del lactante, de carácter no traumático” añade el informe.

Asimismo, se realizaron las diligencias correspondientes conforme a los protocolos vigentes, con intervención de la autoridad judicial competente.