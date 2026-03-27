Municipio caletense ejecuta obras con recursos y personal propio

La Municipalidad de Caleta Olivia continúa ejecutando obras en distintos sectores de la ciudad con recursos y mano de obra municipal.

El objetivo es mejorar la infraestructura urbana y acompañar el crecimiento de los barrios. En este marco, el intendente de Caleta Olivia, Pablo Carrizo, recorrió el jueves los trabajos en ejecución, supervisando los avances y dialogando con los equipos que llevan adelante cada intervención.

Entre las tareas destacadas, se avanza en el acondicionamiento del suelo de la cancha del Club Estrella Norte, una obra fundamental que permitirá, en una próxima etapa, la colocación de césped para optimizar las condiciones del espacio deportivo y brindar mejores instalaciones a los vecinos y vecinas que hacen uso del predio (foto).

También se están desarrollando trabajos de moldeado de cordones cuneta sobre calle Juana Terraz (barrio 17 de Octubre), en su conexión con la Ruta Provincial N° 12, una intervención clave para mejorar el ordenamiento vial, el escurrimiento del agua y la transitabilidad en un sector de importante circulación.

“Estas acciones forman parte de una política sostenida de inversión con fondos municipales que prioriza obras concretas, planificadas y ejecutadas por personal propio, fortaleciendo la capacidad operativa del Estado local y dando respuestas a las demandas de la comunidad”, se indicó desde Prensa del municipio.

“Desde el Ejecutivo Municipal se destacó la importancia de continuar trabajando de manera sostenida, optimizando recursos y avanzando en mejoras que impactan directamente en la calidad de vida de los vecinos y vecinas”, concluye el parte de prensa.