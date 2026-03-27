Comisión de fomento fortalece participación de adolescentes

El jefe de la comuna de Cañadón Seco, Gabriel Galarza, mantuvo una reunión con los representantes locales del Consejo Consultivo Adolescente de Santa Cruz, Candelaria Camus y Facundo Ruiz.

El encuentro tuvo lugar a mediados de esta semana, en el marco de las políticas que impulsa la comisión de fomento para fortalecer la participación de los adolescentes y la promoción de derechos.

Cabe destacar que el Consejo Consultivo Adolescente es un espacio de participación creado por la Secretaría provincial de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración de la provincia de Santa Cruz, destinado a promover la voz y el protagonismo de las adolescencias en la construcción de políticas públicas.

Del encuentro también participaron la directora de Desarrollo y Economía Social, Jessica Ramírez, y la jefa de Sección de Niñez y Adolescencia, Lucía Perotti, quien además se desempeña como referente de los consejeros adolescentes en la localidad.

En ese marco, se avanzó en la coordinación de acciones y proyectos a desarrollar en Cañadón Seco, con el objetivo de seguir promoviendo la garantía de derechos de niñas, niños y adolescentes, así como la organización de actividades de interés para la comunidad.

Asimismo, se abordaron estrategias para fortalecer la difusión de la Línea 102, un dispositivo fundamental de escucha, orientación y acompañamiento para la protección de las infancias y adolescencias.

De esta manera, la comuna continúa trabajando de manera articulada con el Gobierno provincial con distintos actores institucionales, en este caso poniendo en valor el trabajo conjunto para la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, y promoviendo su participación activa en la vida comunitaria.

Fuente: Prensa Cañadón Seco