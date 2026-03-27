Corrida atlética en homenaje a los héroes de Malvinas

La municipalidad de Caleta Olivia anunció una nueva edición de la competencia que recuerda la gesta de hace 44 años.

La corrida, organizada a través de la Secretaría de Cultura, Deportes y Juventud del municipio de Caleta Olivia, junto a la Asociación Atletas Master, se realizará el 2 de abril y comprende competencias infantiles y una carrera nocturna para categorías de damas y varones juveniles, adultos y veteranos.

El presidente de la Asociación Atletas Master, Daniel Bórquez, informó que el punto de partida de ambas competencias será el Complejo Deportivo Municipal “Ingeniero Knudsen” (foto de archivo).

En ese sentido detalló que la corrida atlética infantil, denominada “Mini Malvinas”, comenzará a las 15 con distancias y categorías para niños y niñas de hasta 16 años.

En tanto, la carrera nocturna incluirá un circuito de 8 kilómetros sobre la costanera local, con categorías Sub-19 y mayores de 20 hasta más de 70 años, agrupados cada cinco años, tanto en femenino como masculino. La entrega de kits se realizará a partir de las 18 en el mismo predio.

Bórquez también destacó el interés que generó la propuesta al señalar que “el miércoles recién largamos el link y a las 4 horas teníamos 120 personas inscriptas”. Asimismo, informó que los interesados en participar pueden inscribirse a través del enlace disponible en las redes sociales de la Secretaría de Cultura, Deportes y Juventud o de la Asociación Atletas Master https://cronometrajeinstantaneo.com/…/corrida-nocturna…

Finalmente, el vocero invitó a la comunidad a sumarse a la corrida “Héroes de Malvinas”, subrayando que “es importante este homenaje para recordarlos”, acotando que las inscripciones se mantendrán abiertas hasta las 23 del 1º de abril.