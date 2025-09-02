Esquel disfrutó de los  1º Juegos de Montaña

El presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes presenció las últimas dos jornadas deportivas, y fue parte de los Primeros Juegos de Montaña en Esquel, con su participación en el cross country el sábado, cuando corrió por los senderos de los bosques de la Reserva Natural Urbana Laguna La Zeta.

En tanto que el sábado fue el turno de los atletas del cross, también de los remeros sobre la hermosa laguna La Zeta. Además de la precisión de los arqueros en el tiro con arco. Mientras que el domingo los simpáticos y expresivos pequeños del pata-pata abrieron la jornada deportiva, que luego continuó con los caminantes de la Marcha Nórdica y completó la prueba del ciclismo de montaña sobre un exigente trazado.

“Esta es una propuesta excelente y ha sido bien recibida por la gente que te lo comenta con entusiasmo. Varias personas me señalaron que es muy importante mantener estos Juegos y la idea es consolidarlos”, dijo Milton Reyes, y agregó: “Se valora mucho el contacto con la naturaleza y el entorno. También hay dirigentes que proponen sumar otras disciplinas, y eso es muy positivo”, indicó.

Esquel se consolida como la capital provincial de turismo deportivo. Los Juegos de Montaña reunieron a más de mil doscientos participantes de todas las edades, desde niños y niñas hasta pioneros del deporte local, en disciplinas como parapente, arquería, escalada, running trail, canotaje, mountain bike, marcha nórdica, kilómetro vertical y orientación. Además, se dictaron talleres de primeros auxilios, orientación y estrategias de nutrición, brindando formación clave para quienes practican actividades al aire libre.

Mientras que el Auditorio Municipal fue un punto de encuentro cultural con proyecciones locales, nacionales e internacionales, entre ellas el prestigioso Festival de Cine BANFF, que convocó a más de 600 espectadores en cuatro noches a sala llena.

Los Juegos de Montaña fueron organizados por el municipio de Esquel, con el apoyo de Chubut Deportes y Banco del Chubut. Además del acompañamiento de firmas comerciales y emprendedores. También contó con la colaboración de instituciones locales como la Asociación de Vuelo Libre, Club Andino, Club de Arquería CAAP, Club Independiente, Slalom Club, Asociación de Ciclismo, Futuro sobre Ruedas, Buscando Semillero, Escuela Municipal de Atletismo Awkache, Escuela Municipal de Mountain Bike, Escuela Municipal de Marcha Nórdica y Escuela Municipal de Orientación. También el desempeño de organismos como Bomberos Voluntarios, Asociación Búsqueda y Rescate Esquel, Dirección de Pesca, Policía del Chubut, entre otras.