Esquel tiene confirmado el 34° Tetratlón "Douglas Berwyn"

La prueba deportiva, que tendrá ciclismo de montaña, canotaje y running, se desarrollará el 28 de septiembre, con la organización del Club Andino.

El 28 de septiembre se desarrollará en Esquel el 34º Tetratlón “Douglas Berwyn”, emblemática prueba deportiva, que cuenta con la organización del Club Andino. Esta vez ante la falta de nieve, el primer tramo será de trail (2,5K) en el CAM La Hoya. Luego las disciplinas habituales: ciclismo de montaña, canotaje y running para finalizar en la Reserva Natural Urbana Laguna La Zeta.

Los organizadores señalaron que en próximos días se dará a conocer la totalidad del circuito, y adelantaron que habrá modificaciones en el trazado del ciclismo.

Ricardo Bestene, presidente del Club Andino resaltó la accesibilidad en los costos de inscripción e invitó a participar de manera individual o en equipos. Al mismo tiempo agradeció el apoyo del Gobierno provincial a través de Chubut Deportes como de Lotería. Así como también el fuerte acompañamiento del municipio de Esquel.

Las inscripciones ya están abiertas en las redes sociales “tetratlonesquel”, y se invita a todos a ser parte de esta experiencia única, que combina deporte, naturaleza y superación personal en el corazón de la cordillera. El espíritu del Tetra es la unión, esfuerzo, pasión por la montaña.

El gerente cordillerano de Chubut Deportes, Lucas De Godos acompañó la presentación de la prueba, que promete ser un gran evento. “Para nosotros es un gusto estar y apoyar la competencia que es parte importante de la historia deportiva de la ciudad”, dijo el delegado.

Los costos de inscripción:

Circuito corto individual: 50.000.-

Circuito largo individual: 70.000.-

Circuito corto grupal: 100.000.-

Circuito largo grupal: 130.000.-