Estafó a 20 mujeres y cayó cuando quiso sacarle plata a su "suegra"

Sergio Gustavo Salomoni tiene 57 años y unas cinco o seis cuentas de Facebook. A partir de las denuncias de dos mujeres, la Justicia provincial de Rosario pidió su captura este miércoles bajo la sospecha de que se trata de un “estafador de Tinder”. Creen que hay más de veinte víctimas que pasaron por situaciones similares.

La Agencia de Investigación Criminal (AIC) detuvo al presunto extorsionador en su casa de Granadero Baigorria, al norte de la mayor ciudad santafesina. Según fuentes policiales, se dedicaba a exigir dinero a cambio de mantener bajo reserva las fotos y videos íntimos de sus parejas.

De acuerdo a la evidencia que analiza la fiscal María de los Ángeles Granato, el detenido utilizaba Badoo, Happn o Tinder para concertar citas. Una vez que empezaba a salir con alguien, también empezaba a proponerles negocios que requerían una inversión garantizada por la confianza que generaba.

Una de las víctimas advirtió que Salomoni “se mete con mujeres y tiene “el perfil de un psicópata y un manipulador absoluto”. A la hora de repasar su caso, recordó que la “pesadilla” comenzó en 2017 y que tanto sus padres como una amiga suya también cayeron en la trampa.

Además de las amenazas sobre la difusión de fotos y videos privados, el baigorriense detenido quedó en la mira de la Justicia porque convencía a sus parejas para que se endeudaran y le dieran el dinero de los préstamos o créditos que pedían.

Marisa vive en San Nicolás y afirmó que su ex pareja ya fue condenado allí con una sentencia de ejecución en suspenso por delitos similares. En diálogo con Canal 3 de Rosario, aseguró que hay muchas estafadas más, pero no lo denuncian porque “mete miedo”.

A pesar de estas dificultades, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) pidió la captura de Salomoni en una vivienda ubicada sobre Olivos al 2900. Durante el allanamiento, la AIC secuestró tres teléfonos celulares, una pendrive y documentación.

Marisa recordó que se contactó con 30 mujeres desde que recurrió a la Justicia por la estafa que sufrió en el norte bonaerense. “Decía que nos iba a ayudar a invertir para aumentar la renta. Le dimos nuestros ahorros y quedamos endeudadas porque desapareció“, recordó.

Otra ex pareja decidió hablar este miércoles a partir de la difusión del caso del hombre al que la AIC bautizó como “El gigoló de Granadero Baigorria“. Respecto del momento de la captura, comentó: “Cuando me avisaron, me agarró frío en todo el cuerpo”.

“La que me terminó de abrir los ojos fue mi mamá. Es una señora muy desconfiada”, explicó la mujer sobre la relación que tuvo en 2018. El vínculo duró tres o cuatro meses, pero se quebró cuando el presunto estafador trató de sacarle dinero a su suegra.

En el momento en que conoció a la víctima, Salomoni dijo que era abogado y tenía “negocios importantes”. Hacía inversiones, poseía un criadero de chanchos y se jactó de sus contactos con el frigorífico Paladini.

A la hora de recordar cómo conoció al acusado, la mujer explicó: “Lo escuchabas y te convencía”. Así llegó a presentarle a su familia y no dudó en aceptar la recomendación de comprar un nuevo lavarropas. Su pareja se llevó el anterior con un supuesto fin noble: ayudar a un hogar de chicos carenciados.

En un reportaje con Radio 2, la víctima enfatizó que la señal de alarma se encendió a partir de un contacto más estrecho a nivel familiar.

La ruptura se produjo a partir de la sugerencia para que su madre sacara un crédito y luego cambiara de banco, sin importar la deuda originada.

Cuando se corrió el velo, la mujer amenazó a Salomoni con denunciarlo y le pidió que le devolviera la plata que le había dado. “No sabés con quién te estás metiendo“, le contestó él. Así, la disuadió después de la separación, pero el tiempo pasó y ahora quedó bajo arresto en una nueva causa sobre estafas y extorsión.