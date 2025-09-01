"Estamos orgullosos del crecimiento del grupo"

La Selección Mayor Masculina cayó con Brasil por 55-47 en la final de la AmeriCup. El análisis del DT Pablo Prigioni y del capitán nacional José Vildoza.

Es el puntapié inicial de una construcción a largo plazo. La Selección Argentina de básquet no pudo sellar su excelente recorrido en la AmeriCup 2025 y cayó en la final frente a Brasil por 55 a 47. Desde 1993 que Argentina no falta al podio continental, sumando así su decimocuarta medalla consecutiva en este tipo de competencias.

En conferencia de prensa, Pablo Priogini fue claro al momento de valorar lo conseguido en este proceso: “El objetivo de este torneo era sumar a jugadores jóvenes, de hecho hay nueve debutantes. Estamos en un proceso de construcción y de que puedan representarnos en las ventanas de noviembre. Nos deja muy bien parados para esos partidos”, afirmó el Head Coach de la Mayor.

El entrenador también destacó cómo el equipo fue elevando sus metas a medida que avanzaba la competencia: “En algún punto de la preparación y del torneo, ellos cambiaron el objetivo y quisieron ganar la AmeriCup. Lo dijeron desde sus acciones, con la manera en la que fueron creciendo con su juego”, afirmó.

Más allá de la derrota, el balance fue positivo: “No salió como queríamos, pero hay veces que la pelota no entra y las emociones te juegan una mala pasada. Nos vamos con muy buenas sensaciones, orgullosos de cómo fue creciendo el grupo en estos 40 días juntos. Debutar acá y llegar hasta la final en el primer torneo no es poco”, continúo con su reflexión.

Pablo Prigioni cerró su análisis con un mensaje de confianza: “Con estos chicos no se puede poner ningún techo. Rompieron todas las expectativas y estuvieron muy cerquita de llevarse el oro”.

Por su parte, José Vildoza también hizo un balance positivo del certamen: “Competimos contra todos los equipos y nos ganamos el derecho de estar en la final. Para mí, estar acá es un privilegio, y ser capitán fue un honor. Demostramos que tenemos ganas, que podemos competir y seguir creciendo”, expresó el flamante refuerzo del Girona.

El MVP de La Liga con Boca analizó el desarrollo del juego: “Fue un partido sucio, trabado, y no le encontramos la vuelta adelante. Hoy fue una mala noche, pero dejamos a Brasil en 55 puntos. Un poco el objetivo era ese”, explicó. En sus seis partidos en Nicaragua promedió 14.8 puntos, 5.3 asistencias y 1.2 robos.