Están identificados los que estaban perjudicando al "Morro" García

El abogado de la familia de Santiago "Morro" García, Gumer Pérez, aseguró que se está investigando qué personas o elementos llevaron al delantero a tomar la trágica decisión. "Es absolutamente falso que Santiago no quería ver a su hija o que la mamá de la niña no lo dejaba verla".

"La familia tiene identificado a quienes lo estaban perjudicando, pero se necesitan pruebas y evidencias. Para eso está el celular que es como la caja negra de un avión. La causa debe ser investigada a fondo, para saber si existió alguna instigación o una ayuda o algún elemento periférico que lo llevaron a tomar esa decisión", explicó el abogado de Santiago “Morro” García, Gumer Pérez, en diálogo con Radio Télam desde Uruguay.

El representante legal detalló que fueron la propia madre, el hermano y la exmujer de García quienes le pidieron asesoramiento y desmintió los rumores que hablaban de una mala relación entre el futbolista y quien supo ser su esposa: "es absolutamente falso que Santiago no quería ver a su hija o que la mamá de la niña no lo dejaba verla. Por la pandemia y el cierre de fronteras no podían viajar. Había un buen vínculo entre el Morro y su exesposa. Él adoraba a su hija".

"Es triste y dura esta situación. El Morro había hablado el lunes con la mamá por el cumpleaños y le había dicho que el viernes estaba en Uruguay para ver a la hija. Algo pasó por su cabeza que lo hizo tomar esa terrible decisión de quitarse la vida a los 30 años, con una hija de 6", comentó Pérez.

Luego, el letrado responsabilizó a la dirigencia del conjunto mendocino por haberlo dejado sin contención y señaló: "estaba con medicación para sobrellevar el estado de depresión. Encima estuvo encerrado porque contrajo coronavirus. Queremos que se investigue qué lo llevó a tomar esa decisión fatal. Hoy la carátula es de suicidio, pero se están realizando pericias para ver cómo transcurrieron sus últimos momentos, sus conversaciones, ver si estaba sometido a alguna presión"