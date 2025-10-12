Esteban Bullrich calificó de "idiota" al biógrafo de Milei

Nicolás Márquez había criticado el premio Nobel a Corina Machado: "Es una caricatura para consumo de progres y buenistas”.

Se produjo un inesperado cruce entre Nicolás Márquez, biógrafo del presidente Javier Milei, y Esteban Bullrich, exsenador, ministro y referente del PRO. Todo comenzó cuando el periodista e historiador cuestionó, a través de su cuenta oficial de X, la decisión de otorgarle el premio Nobel de la Paz a la dirigente venezolana María Corina Machado, reconocida por oponerse al Gobierno de Nicolás Maduro.

Márquez escribió: “Vergüenza ajena. El Premio Nobel de la Paz hace años es una caricatura para consumo de progres y buenistas: se los dieron a (Barack) Obama, a la guerrillera Rigoberta Menchú, a Juan Manuel Santos, tras entregarse a los narco-marxistas de las FARC, y ahora a esta emisaria de Maduro, que parodia de opositora”.

Bullrich, quien vive con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) desde hace años, pero se mantiene activo en redes sociales y expresa su opinión sobre diferentes temas sociales y políticos, no dudó en retuitear el mensaje del biógrafo del presidente y responderle con una frase contundente: “Qué idiota sos”.

Márquez, un abogado que suele expresarse con contundente violencia en su cuenta de X, en esta ocasión eligió reaccionar con parsimonia. "No te voy a responder, Esteban Bullrich: ya aprendí que hay situaciones en donde gente equivocada puede insultar sin ser retrucada. Dios te Salve".

Machado obtuvo el Premio Nobel de la Paz 2025, según el comité encargado de entregarlo, “por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia".