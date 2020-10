Estiman que el trabajo de los taxistas bajó un 70% en Chubut

Los choferes que no son propietarios de los vehículos se llevan entre 500 y 700 pesos por día. En distintas localidades trabajan día por medio para que puedan realizar un promedio de 15 viajes.

El coronavirus fue un golpe certero a la economía mundial. Todos los sectores se vieron afectados ante la paralización o la disminución de diferentes actividades. En Argentina, los taxistas no fueron la excepción. Es que según estima el Sindicato de Peones de Taxis del Chubut (SiPeTaCh), el trabajo disminuyó hasta un 70% en la provincia.

“Cada ciudad es muy particular, pero analizamos que la actividad ha bajado hasta un 70%. Donde antes hacías entre 30 o 35 viajes, hoy no llegas a 15. Así, un peón de taxi se lleva 700 o 500 pesos por día a su casa”, aseveró el secretario general de SiPeTaCh, Daniel Jones.

En diálogo con El Patagónico, el dirigente gremial destacó que cada localidad adoptó medidas para que se pueda llevar a cabo el trabajo. “Hay ciudades que han decidido que se trabaje con una cierta cantidad por día. Es decir, si en una parada de taxi tenés 20 coches, hoy trabajan 10 y mañana trabajan otros 10. Así se cubre una guardia de 12 horas para que todos puedan realizar entre 15 o 20 viajes”, afirmó.

A la baja de la actividad se le debe sumar las irregularidades, que denuncia el sindicato, en las contrataciones laborales. “Muchos de los choferes no están blanqueados y esto trae un montón de problemas. Hemos tenido casos positivos de coronavirus y los trabajadores al no estar en blanco, no tenían obra social”, describió Jones.

“Los dueños de los vehículos, lo que hacían era dejarlos en sus casas a los choferes para que hagan la cuarentena y se desligaba de los trabajadores. Fuimos nosotros los que los asistimos con una bolsa de alimento porque muchos no tienen nada para comer”, cuestionó.

Esto llevó a que el miércoles se realizara una protesta en Puerto Madryn para que se respeten los derechos de los trabajadores. “Tenemos muchos casos donde se avasallan los derechos de los trabajadores. Ejercían castigos como sacar la radio que comunica el vehículo y la central disminuye su trabajo. Esas son cosas que denunciamos y que no vamos a dejar pasar. La ordenanza que regula la actividad depende de cada municipio y nosotros pedimos que se respeten”, consideró el secretario general de SiPeTaCh.