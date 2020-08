Estrangularon a una chica de 18 años y habrían plantado el cuerpo

Una joven de 18 años que estaba desaparecida desde el 11 de julio fue hallada estrangulada en el municipio de Puerto Vilelas, que limita con la ciudad de Resistencia en Chaco, y en la causa por el femicidio hay 4 detenidos que este miércoles serán indagados. Se trata del femicidio número 71 cometido en lo que va del aislamiento social, preventivo y obligatorio por coronavirus en el país, y el quinto en esa provincia desde lo que va del 2020.

La víctima fue identificada como Liliana Belén Gauna, cuyo cuerpo fue encontrado el domingo por la noche en la ex fábrica Molinos Río de la Plata y el riacho Barranqueras. Las pesquisas creen que la joven no fue asesinada ahí, sino que su cuerpo fue "plantado", ya que no había sido hallado en operativos previos realizados en la zona. De acuerdo a la autopsia que llegó a manos del fiscal especializado en violencia de género de Resistencia, Jorge Cáceres de Olivera, Gauna murió por "asfixia por estrangulamiento".

En la autopsia realizada por el Instituto de Medicina y Ciencias Forenses del Poder Judicial se pudo determinar la identidad de la joven desaparecida el 11 de este mes a través de huellas dactilares, añadieron las fuentes a Télam. Por el hecho, la fiscalía dispuso el arresto de 4 hombres con los que Gauna estuvo bebiendo el día que desapareció y entre los cuales podría estar el autor del femicidio.

Si bien el fiscal aún no dispone de evidencias para imputar a los detenidos, ordenó que permanezcan detenidos a raíz de incongruencias en sus declaraciones iniciales y los indagará en el marco de la causa por femicidio. Las fuentes informaron que la víctima mantenía una relación sentimental con un hombre, aunque éste había sido detenido días antes de la desaparición en relación a otra causa, motivo por el cual no se lo vincula al hecho.